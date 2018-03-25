海外旅遊10大目的地調查 亞洲這二個城市平均房價最

Hotels.com 指出，亞洲飯店房價對國人而言最超值，綜觀國人於十大海外旅遊城市去年每晚平均支付房價變動，由於日圓匯率走弱，使東京、大阪、沖繩和京都等日本城市均下滑 7-8%，而香港、新加坡和上海，每晚平均支付房價僅見 1-2% 左右漲幅，曼谷和巴黎則小漲 3-4%。

根據網路訂房業者 Hotels.com 調查，2017 年國人海外旅遊 10 大目的地排行中，東京繼續蟬聯第一，其次分別為大阪、曼谷、首爾和沖繩，Hotels.com 也指出，亞洲飯店房價對國人而言 CP 值最高，10 大目的地中又以曼谷最便宜，平均支付房價僅 2527 元，其次是首爾 2673 元。

不過，曼谷仍是 CP 值最高的城市，平均支付房價僅需 2527 元，尤其可以平均 4180 元的價格入住五星飯店。

除了一般人耳熟能詳的熱門目的地外，Hotels.com 發現，隨著廉航開通，加上東南亞物價水平較低，東南亞國家已成為近年來小資族的熱門度假聖地，除了曼谷，有「菲律賓信義區」之稱的馬卡蒂，平均支付房價指數下跌 23%，五星飯店房價也下降 14%，平均約 5000 元可入住。

另一方面，若從國人前百大熱門旅遊城市來看，Hotels.com 發現有「東方夏威夷」之稱的越南第四大城峴港，躍升 43 個排名，成為最佳旅遊潛力城市。

峴港擁有綿延 30 公里的海灘，搭配艷陽藍天，可在無敵海景中享受悠閒的度假氛圍，而旅客每晚平均支付房價僅需 2673 元。

此外，Hotes.com 的飯店房價指數報告也指出，國人遊馬來西亞沙巴的房價每晚平均支付金額相較前一年提高 25%，顯示國人支付較高的金額享受海島旅行的意願提高。

整體來看，在歷經 3 年的平緩成長後，全球住宿價格去年合計成長 2%，且全球飯店價格指數已逼近 2007 年時的高峰，除了北美地區之外，其餘地區均成長，評估旅遊產業仍處在強力成長趨勢。