成長飛快 廉航2018旅客量預估破千萬

民航局統計，國外廉價航空在2004年底，首先由捷星航空進軍台灣，頭幾年航班少，旅客量成長緩慢，之後國外其他廉價空陸續開航台灣，2012年廉航在台灣的載客量破100萬人次，並開始呈現跳躍式加速成長。

民航局分析，與鄰近的東南亞及日本、韓國廉價航空市場占比幾乎已都達30%到50%相比，台灣的廉價航空市場，今年就可能破千萬人次。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）近年國外廉價航空積極開闢台灣航線，搶攻市場，交通部民用航空局統計，去年國籍與外籍廉價航空在台灣載客量達902萬人次，且持續成長，預估今年破千萬人次。

2014年台灣本土廉價航空出現，其中，威航受母公司復興航空牽累，不到兩年就結束營業，台灣虎航目前是唯一國籍廉價航空。

開航台灣的國外廉航家數陸續增加，加上台灣的廉航加入，2015年，廉航在台灣的旅客量成長到470萬人次，2016年再大幅成長至720萬人次，2017年達902萬人次，成長速度相當快。

民航局統計，目前台灣市場的廉航旅客量，以台灣虎航最多，以今年1月為例，占比為23.81%，其次是酷航11.82%，第3是香草航空8.53%，第4是樂桃航空7.82%，第5是越捷航空6.7%，第6為釜山航空5.19%。

台灣虎航自去年初由華航集團買回新加坡虎航的持股後，改變策略，公司開始獲利，今年1月、3月、5月、7月與9月都有新航點開闢。

新加坡的酷航與虎航去年正式合併後，更積極搶攻台灣市場，日前酷航發布新聞稿，今年夏季班表開始，台北-東京從每週7班增為10班，台北-札幌與高雄-大阪都從每週3班增為4班，台灣整體運能增加1成以上。

越捷航空進軍台灣才3年，目前台北、台中及高雄都有飛越南的航班，27日還要在台灣舉行開航台灣3週年慶祝晚會，看好未來的台灣市場。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良說，近10餘年，M型社會發展下，搭機旅客漸朝兩極端發展，低成本航空漸嶄露頭角，台灣地理位置剛好介於東北亞與東南亞間，是一大優勢，也是業者願意拓展台灣市場重要因素。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070325