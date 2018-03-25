NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈首輪遭爆冷　費德勒讓出球王寶座柯P挑戰者爆炸多　姚引琵琶行名句理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

電價調漲 中鋼提高自發電比率因應

中央社2018/03/25 11:06
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北25日電）4月1日起電價調漲3%，用電大戶的鋼鐵業將增加不少支出，增加自發電比率成為重要節省成本的策略。中鋼表示，今年起每年自發電占用電量比率將從現行55%逐步提升到75%。

中鋼公司公用設施處表示，中鋼每年用電量中，自發電占55%，購自台灣電力公司約占45%，電費約新台幣45億元，4月1日起電費調漲3%，粗算一年增加電費1.35億元，中鋼必須從增加自發電量來節省。

中鋼指出，中鋼自發電的原料中，煤只占20%，其他全是來自於製鋼過程中所產生的高爐氣、煉焦爐氣、轉爐氣等，約占80%；其中，高爐氣主要來自中鋼4座煉鋼高爐。

中鋼說，在高爐數目不變，煉鋼量有一定極限下，要增加自發電的能源來源，就得要汰換舊有設備，換新型高效率的機組才能「開源」，增加發電能源來源，今年預計自發電的比率要逐步增加到75%。

另外，中鋼從去年起執行分3年完成的太陽光電建置計畫，在中鋼集團所有企業的屋頂裝置約80MW（百萬瓦）裝置容量的太陽光電；不過太陽光電畢竟是看天發電，下雨、陰天、夜間難以發電，估算真正發電量僅占裝置容量的1/7到1/8，提供中鋼集團的辦公和生活用電。（編輯：蘇志宗）1070325

成長飛快 廉航2018旅客...北市參選爆炸 姚文智：幾乎...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan