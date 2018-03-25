電價調漲 中鋼提高自發電比率因應

（中央社記者韋樞台北25日電）4月1日起電價調漲3%，用電大戶的鋼鐵業將增加不少支出，增加自發電比率成為重要節省成本的策略。中鋼表示，今年起每年自發電占用電量比率將從現行55%逐步提升到75%。

中鋼公司公用設施處表示，中鋼每年用電量中，自發電占55%，購自台灣電力公司約占45%，電費約新台幣45億元，4月1日起電費調漲3%，粗算一年增加電費1.35億元，中鋼必須從增加自發電量來節省。

中鋼指出，中鋼自發電的原料中，煤只占20%，其他全是來自於製鋼過程中所產生的高爐氣、煉焦爐氣、轉爐氣等，約占80%；其中，高爐氣主要來自中鋼4座煉鋼高爐。