北市參選爆炸 姚文智：幾乎沒人提市政理念

（中央社記者陳俊華台北25日電）台北市長選舉參選爆炸，民進黨立法委員姚文智今天說，就像白居易的琵琶行寫的「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，都很歡迎，但真正提出市政理念的幾乎沒有，是嚴重的問題。

網路媒體新頭殼24日報導，府黨高層看上行政院數位政務委員唐鳳，積極遊說她代表民主進步黨參選台北市長，主要是因為唐鳳在年輕族群及網路擁有高支持度，可以吸納年輕人選票，對抗現任台北市長柯文哲。另外，台大政治系教授李錫錕今天將以無黨籍宣布參選台北市長。

姚文智上午到糖?文化園區出席「2018蔗香，糖?情」活動。他受訪時表示，最近好像「每週一市長」，就像白居易在琵琶行寫到「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，台北市長選舉這次大家就來吹奏一曲琵琶行，一起參選、把理念講出來，有志於台北市長的大家都來，「都很歡迎」。