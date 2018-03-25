機構改革變中共絕對領導 港媒：監督難

更有清楚地由中共機關包辦的做法。改革方案中，將中國國家新聞出版廣電總局的電影管理職責劃入中共中央宣傳部，中央宣傳部對外加掛國家電影局牌子。以黨代政例子還有：中共中央統戰部對外保留中國國家宗教事務局牌子等等。

明報評論，中共這次改革是以修改憲法賦權進行。改革方案雖然合憲，但中共的絕對權力顯露無遺。一是中共設置的機構，執行機構設在政府部門內，例如中國國家審計署變相成為附屬於中共的執行機關。

（中央社台北25日電）香港明報今天社評指出，中共這次機構改革可說徹底實行「以黨代政」，由中共包攬權力。這或許能夠提高施政效率，卻將中共置於絕對的領導地位，監督施政的機制根本難以發揮效用。

社評指出，中共行使的權力是依靠所謂的黨內民主加以節制，但「中共內部的民主欠缺透明度，授之以權力的民眾對中共行使權力沒有發言權」。以新成立的中國國家監察委員會為例，具體的監督機制只是一年一度的籠統報告，所謂接受輿論監督更是缺乏有效保證。

文章分析，中國國家監察委跟中共中央紀律檢查委員會是一個班子兩塊牌子合署辦公，中紀委書記趙樂際是中共政治局常委，監察委主任楊曉渡是政治局委員，「權力的從屬關係十分清晰，監察委是否能夠接受人大監督實在成疑」。

根據分析，這次改革也有提高效率的舉措，包括：成立委員會統籌過去分散權力於不同部門的設置，例如中共中央外事工作委員會；武警中的非軍事化部門如水電部隊退歸企業，消防部隊退出武警系列，是這次改革找對方向的例子。

社評指出，「這次改革可以革掉機構臃腫的陋習，換來的是黨政不分潛在風險。」

文章引述新當選的中國國家副主席王岐山去年在人大會議上說，「在黨的領導下，只有黨政分工、沒有黨政分開。」文章說，黨政分工的說法，跟目前看到的機構改革方案的思路是背道而馳的，「以黨代政，效率高了，回饋改正的機會少了。」（編輯：馮昭/翟思嘉）1070325