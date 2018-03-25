上海公安局：現階段不會註銷持綠卡戶口

（中央社台北25日電）中國上海市日前公布新戶口規定，當中有持海外國家身分的居民將被註銷戶口的規定。上海公安局今天在微博表示，由於當前「出國定居」的法定內涵尚不明確，現階段不註銷出國定居人員戶口。

上海市公安局3月13日發布「上海市常住戶口管理規定」，5月1日起實施。當中規定經批准赴港澳定居，或自行取得港澳台居民身分，及出國定居或加入外國籍的居民，未來需註銷上海市常住戶口。

這項新規鎖定拿了「綠卡」但沒有入外籍的這部分中國人，公布後引起海外華人的抗議，擔憂自己將喪失上海戶口。