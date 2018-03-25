NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈首輪遭爆冷　費德勒讓出球王寶座柯P挑戰者爆炸多　姚引琵琶行名句理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

上海公安局：現階段不會註銷持綠卡戶口

中央社2018/03/25 11:21
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北25日電）中國上海市日前公布新戶口規定，當中有持海外國家身分的居民將被註銷戶口的規定。上海公安局今天在微博表示，由於當前「出國定居」的法定內涵尚不明確，現階段不註銷出國定居人員戶口。

上海市公安局3月13日發布「上海市常住戶口管理規定」，5月1日起實施。當中規定經批准赴港澳定居，或自行取得港澳台居民身分，及出國定居或加入外國籍的居民，未來需註銷上海市常住戶口。

這項新規鎖定拿了「綠卡」但沒有入外籍的這部分中國人，公布後引起海外華人的抗議，擔憂自己將喪失上海戶口。

上海市公安局官方微博今天凌晨貼文表示，新規公布後，許多人關注第46條的規定，「有的人有疑問，對出國定居的人員，派出所會強制註銷其戶口嗎？」

上海公安局表示，根據中國大陸出境入境管理相關法律的精神及公安部有關規定，市公安局制定「規定」第46條，而關於出國定居和加入外國國籍人員註銷戶口的規定，「其實自2005年以來的『規定』皆有表述」。

上海公安局說，鑒於目前「中華人民共和國出境入境管理法」的實施細則尚未制定，關於「出國定居」的法定內涵尚不明確具體，因此，現階段上海公安機關對出國定居人員不註銷戶口。

上海市公安局22日就已在官網公布「關於新『上海市常住戶口管理規定』第四十六條有關問題的解讀」。當中表示，早在2003年，公安部就頒布實施了30項便民利民措施，明確規定：出國、出境1年以上的人員可以不註銷戶口，但是在國外、境外定居的應當註銷戶口。

上海公安局表示，之後2005年、2008年、2010年和現行2015年修訂的「上海市常住戶口管理規定」，都有針對出國定居人員應當註銷戶口的規定。 即將於5月1日起施行的新「規定」第46條在原有規定基礎上細化了操作程序。（編輯：翟思嘉/馮昭）1070325

民進黨新北議員初選民調 4...涂醒哲按鈴告發 盼嘉檢詳...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan