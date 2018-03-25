民進黨新北議員初選民調 4選區競爭激烈

（中央社記者王鴻國新北25日電）民主進步黨新北市議員初選民調明天起登場，由於決定2、4、5、7等4個選區的選將是否取得提名參選的門票，各參選人紛狂掃街拜票，競爭程度不下正式選舉投票前夕。

民進黨新北市黨部執行長李建興今天表示，目前共有4個選區雖辦理初選民調，分別是2選區（新莊、五股、泰山、林口）提名5席共6人登記、4選區（板橋）提5席8人登記、5選區（中和）提3席共5人登記、7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提6席7人登記。

由於初選是老將新秀一併辦理，新人還有35歲以下及是否曾參選公職等加分條件，因此，初選格外激烈，不僅各參選人動員掃街拜票，也找來黨內大老錄音電話拜票。