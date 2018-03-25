匯率及金屬成本增 沖壓件廠錩新與鉅祥去年獲利都衰退

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 及錩新 (2415-TW) 兩大沖壓件廠去年獲利呈現衰退，主要因新台幣匯率及原物料成本上升的侵蝕，錩新去年稅後純益 1.41 億元，年減 34.5%，每股純益 1.65 元，而鉅祥去年財報出爐，每股純益 0.21 元。

鉅祥去年財報稅後純益 3.82 億元，每股純益為 2.1 元，該公司董事會決議每股擬配現金股利 1.4 元，包括盈餘配發 1.1 元及資本公積配發現金 0.3 元。

錩新以生產揚聲器鍛造沖壓零組件為主要業務，約佔營收比重逾 8 成，其餘為塑膠射出件及汽車用沖壓件，錩新出爐的財報去年顯示去年獲利逐季轉佳，營收 22.62 億元，毛利率 27.96%，年減 3.02 個百分點，稅後純益 1.41 億元，年減 34.5%，每股純益 1.65 元。錩新董事會決議對去年股利擬配發 1 元現金股利。