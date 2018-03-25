匯率及金屬成本增 沖壓件廠錩新與鉅祥去年獲利都衰退

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 及錩新 (2415-TW) 兩大沖壓件廠去年獲利呈現衰退，主要因新台幣匯率及原物料成本上升的侵蝕，錩新去年稅後純益 1.41 億元，年減 34.5%，每股純益 1.65 元，而鉅祥去年財報出爐，每股純益 0.21 元。
鉅祥去年財報稅後純益 3.82 億元，每股純益為 2.1 元，該公司董事會決議每股擬配現金股利 1.4 元，包括盈餘配發 1.1 元及資本公積配發現金 0.3 元。
錩新以生產揚聲器鍛造沖壓零組件為主要業務，約佔營收比重逾 8 成，其餘為塑膠射出件及汽車用沖壓件，錩新出爐的財報去年顯示去年獲利逐季轉佳，營收 22.62 億元，毛利率 27.96%，年減 3.02 個百分點，稅後純益 1.41 億元，年減 34.5%，每股純益 1.65 元。錩新董事會決議對去年股利擬配發 1 元現金股利。
錩新去年第 4 季營收 5.88 億元，毛利率 29.48%，季增 1.31 個百分點，年增 2.05 個百分點，稅後純益 5559 萬元，季增 21.83%，年減 4.72%，單季每股純益為 0.67 元。錩新的第 4 季的純益為全年最佳。
而鉅祥去年財報營收 51.43 億元，毛利率 29.19%，年減 0.74 個百分點，稅後純益 3.82 億元，年減 19.57%，每股純益為 2.1 元。
鉅祥去年第 4 季營收為 13.29 億元，毛利率為 29.32%，季增 0.17 個百分點，年減 1.17 個百分點，單季稅後純益為 1.03 億元，季減 31.31%，年增 10.59%。單季每股純益為 0.58 元。
鉅祥積極在調整產品結構，在 2017 年已有明顯的成效，其中在汽車應用的營收比重提高到 15% ，年增 1 個百分點，對於投入非 3C 電子應用布局的鉅祥產生極大的激勵效果，且有助穩定獲利。
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