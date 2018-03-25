涂醒哲按鈴告發 盼嘉檢詳查洩漏案情

涂醒哲以「偵查不公開」為由未發言，而是透過發布新聞稿指出，今年3月6日下午赴嘉義地檢署開完偵查庭，當天晚間聯合新聞網就將偵查庭情形及內容刊登，明顯違反偵查不公開等情事。

涂醒哲與前嘉義市政府衛生局長黃維民因為政治獻金案訴訟，涂醒哲的表弟、嘉義市肉品市場總經理吳信賢也扯入，全案仍在偵辦中。

（中央社記者葉子綱嘉義市25日電）嘉義市長涂醒哲、嘉義市肉品市場總經理吳信賢今天由立委李俊俋陪同，到嘉義地檢署按鈴告發，盼詳查偵辦中的政治獻金案，是誰違反規定洩漏案情，以保障被告權益。

涂醒哲及吳信賢上午由立委李俊俋及律師陪同，到嘉義地檢署按鈴告發，請嘉義地檢署詳查究竟是誰違反相關規定洩漏案情，以維護偵查法制，保障被告名譽、隱私、安全等權益。

新聞稿指出，若媒體報導正在調查的案件，可能引發輿論，誤導公民判斷，甚至影響最後的判決，有違無罪推定原則。

李俊俋指出，依照刑事訴訟法及偵查不公開作業辦法，基於無罪推定原則，維護偵查程序順利進行及真實發現，兼顧保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他利害關係人的名譽、隱私、安全，偵查程序及內容等不公開。

李俊俋表示，偵查不公開是司法改革國是會議中非常重要的項目，尤其今年是選舉年，可能有心人會利用司法資源達到個人政治目的，這些都無助於選舉的公平、公正與公開，盼檢方杜絕偵查不公開原則下的洩漏情事。

委任律師曾錦源表示，告發對象完全尊重嘉義地檢署，就個案蒐集的事實與證據執行。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，雖無告發對象，會依法調查，對相關人等調查，以釐清案情。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070325