柯文哲挑戰者爆炸多　姚文智笑稱一起吹奏琵琶行

年底地方選舉將近，台北市則是特級戰區，不斷有人表態出來參選，對此，有意投入北市選戰的民進黨立委姚文智今（25）日引用唐朝詩人白居易《琵琶行》裡的「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」來形容，「台北市長選舉大家就一起吹奏一曲琵琶行。」
目前表態要投入年底台北市長選的，藍營就有前立委丁守中、張顯耀、孫大千、市議員鍾小平等人；綠營有前副總統呂秀蓮、綠委姚文智，以及脫黨參選的前台南縣長蘇煥智，若再加上台北市前副市長邱文祥、現任市長柯文哲、以及網紅教授錕Ｐ，真的是參選爆炸。
對此，姚文智指出，難得有很多不同的人出來參選，好像每周一市長，就像白居易的《琵琶行》一樣，「嘈嘈切切錯雜彈 ，大珠小珠落玉盤」，台北市長選舉大家就一起吹奏一曲琵琶行，各黨派大家都來把各自的政見說出來，絕對都歡迎。
語氣一轉，姚文智說，但這麼多市長人選中，真正深入城市、帶動城市改革、提出市政理念的幾乎沒有，連現任市長也沒有，這是很嚴重問題。至於台大政治系教授李錫錕參選北市長，超高人氣的他是否帶來威脅，姚文智則笑回，就一起彈奏美妙旋律歌聲節奏，都歡迎。
至於立法院近來因為軍人年改，屢遭抗議，周邊也被拒馬圍繞，引發居民抗議，被問到立法院是否應該遷建時，姚文智強調，立法院要不要遷移是大事，這是整個國家首都規畫，而過去他主張首都文化園區，由於立法院過去是台北第三女子高校，在提廢除松山機場後，現在機場航廈的位子，應該是未來行政、立法各機關的地點，也就是政治新局的大樓，將繼續朝有夢想願意改革的各計畫繼續努力。