柯文哲挑戰者爆炸多　姚文智笑稱一起吹奏琵琶行

年底地方選舉將近，台北市則是特級戰區，不斷有人表態出來參選，對此，有意投入北市選戰的民進黨立委姚文智今（25）日引用唐朝詩人白居易《琵琶行》裡的「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」來形容，「台北市長選舉大家就一起吹奏一曲琵琶行。」

目前表態要投入年底台北市長選的，藍營就有前立委丁守中、張顯耀、孫大千、市議員鍾小平等人；綠營有前副總統呂秀蓮、綠委姚文智，以及脫黨參選的前台南縣長蘇煥智，若再加上台北市前副市長邱文祥、現任市長柯文哲、以及網紅教授錕Ｐ，真的是參選爆炸。

對此，姚文智指出，難得有很多不同的人出來參選，好像每周一市長，就像白居易的《琵琶行》一樣，「嘈嘈切切錯雜彈 ，大珠小珠落玉盤」，台北市長選舉大家就一起吹奏一曲琵琶行，各黨派大家都來把各自的政見說出來，絕對都歡迎。