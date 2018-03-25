高齡社會 高市延長路口行人秒數

高市府交通局智慧運輸中心檢視市區主要幹道路段及路口行人通行秒數，交通局已延長188處路口行人通行秒數，包括中山、民族和中正路等主要幹道，並於8處路口設置行人專用時相。

（中央社記者王淑芬高雄25日電）因應高齡社會環境，高雄市放寬路口人行通行秒數設定，將過去1秒1公尺的步行計算方式調整為0.8公尺1秒，讓行人從容穿越路口，也盼車輛駕駛更耐心等待。

他指出，過去行人通行秒數以1公尺1秒的步行速度計算，現在交通局調整為0.8公尺1秒。王志綱舉例說，以40米寬的道路為例，過去設定行人通行時間為40秒，去年底起陸續調整為50秒；因應計算方式調整，高雄市已延長188處路口行人通行秒數。

另外，在人車交織量大的路口，交通局規劃實施行人專用時相，利用號誌使四方車輛停止，行人可以對角穿越道路，避免人車衝突。

「行人專用時相」是指路口四方採行對角交叉穿越路口，王志綱說，目前以商圈或車站周邊為主，全市共設8處，包括新崛江商圈、高鐵及台鐵車站出入口一帶。交通局會再擴大「行人專用時相」並考量設在學校周邊，確保學生和家長穿越便利。（編輯：梁君棣）1070325