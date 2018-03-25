白吃白喝變詐欺犯 女持假證件罪加一等

（中央社記者黃麗芸台北25日電）48歲詹姓女子在1年半前在北市東區餐廳涉嫌白吃白喝，在今年3月遭法院通緝，北市警日前獲報循線拘捕，詹女竟持偽造的20餘歲證件矇騙，經逮捕歸案還罪加一等涉偽造文書。

台北市警察局信義分局五分埔派出所於本月16日獲報，指轄內信義區基隆路一段的一棟住商大樓內藏匿查捕逃犯，便立即派員前往查訪拘捕，經循線掌握逃犯特徵，最後在當天下午5時許將因詐欺通緝的詹女逮捕解送歸案。

根據警方深入調查，詹女在民國105年10月間涉嫌在北市東區一間法式餐廳「白吃白喝」，她還自稱餐廳老闆是自己的老公，所以不付所消費的新台幣2000餘元，經店家報案及警方調查後，以詐欺罪嫌將她移送。