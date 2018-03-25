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中央社

台東知名婦產科醫師張崇晉 轉高醫治療

中央社2018/03/25 12:03
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東知名婦產科醫師張崇晉因騎自行車摔傷，傷勢嚴重，因張是地方名人，網路對他的病情傳聞不少，家屬今天表示，張崇晉24日清晨已從台東馬偕轉往高雄醫學大學附設醫院治療。

已退休的婦產科醫師張崇晉17日參加台東鐵人三項比賽，在自行車項目時，不慎自摔，導致顱內出血、肋骨及鎖骨骨折，送到台東馬偕醫院急救，一度傳出病危。

台東鄉親相當關切張崇晉病況，網路曾傳出院方已對家屬發出病危通知，後來馬偕澄清持續治療中，台東鄉親給予加油打氣；昨天網路對張崇晉轉往高醫途中，又有離譜傳言，再度引起台東鄉親關注。

張崇晉太太今天早上回應網路傳聞，她說，非常謝謝馬偕神經外科主任陳正能、副院長張宏昌及全院醫療團隊，傾全力搶救張醫師，尤其陳正能醫師幾乎不眠不休，很感動並感謝他。

她說，24日約清晨4時12分，張崇晉從台東轉診到高雄醫學大學附設醫院治療，一路平安，並無外傳半路在南迴公路開刀的事情，感謝大家對張醫師的關心與支持。

張崇晉在台東縣執業產婦科，接生20多年，今年2月因年滿60歲，考量自身健康及隨時須接生壓力停止接生，多一點時間休息、運動，不料參加國際鐵人三項賽發生意外。

張崇晉過去在台東平均1個月接生40名嬰兒，是台東知名婦產科醫師，台東鄉親相當關注他的病況。（編輯：施燕飛/李亨山）1070325

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