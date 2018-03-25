陳菊紐約演講 盼僑胞做總統改革後盾

一小時的台語演講裡，陳菊用了大半時間敘述她在12年高雄市長任內的心路歷程，如何建造脫胎換骨的城市面貌，還有從事台灣民主運動40年來，一路走來始終如一的堅持與打拚，獲得僑領與僑胞數度鼓掌致意。

陳菊晚上出席大紐約台灣同鄉會等僑團在法拉盛台灣會館的餐會，吸引近300名僑胞熱情出席，「菊姊」、「花媽」聲不斷，現場氣氛熱烈，儘管僑胞大聲高喊「總統府秘書長」，陳菊依舊沒有親口證實。

面對當年一起拚戰民主的海外老戰友批評台灣時政，陳菊說，怎麼可能要求蔡總統一步完成改革，「改革比革命困難」，革命可以破壞一切，但改革要修正不合理，面對保守力量、反對聲浪，蔡總統勇敢喊出，也實際推動，很有膽識。

她還說，台灣現在很困難，蔡總統堅持國家主權、提升國防，美簽署「台灣旅行法」對台灣的國際空間向前邁進一大步，蔡總統用了很多苦心，值得大家鼓勵。

陳菊表示，要顧好台灣不容易，蔡總統很努力。「大家期待蔡總統做到一百分，但都沒有想到總統已從60分做到85分，應該給她鼓勵、替她加油，大聲告訴她，台灣人期待能夠做到90分、95分。」

陳菊說，她在高雄，一向支持民主力量、支持蔡總統，在目前最困難的時刻，她與所有海外鄉親一樣，都認為蔡總統是很有能力的人，可以提升台灣防衛能力、守護台灣，很用心、很不容易。

華府、紐約兩場演講是陳菊9年來首度海外公開演講，格外引人關注。

晚上演講後，與會僑胞爭相要求合影留念，也高喊「秘書長」，但陳菊面對媒體詢問，僅簡單以「辛苦了」回應，隨即驅車前往甘迺迪國際機場，搭乘午夜華航班機返台，結束這次訪美行程。1070325