港女命案 台灣願進行司法互助釐清案情

但陳男已返回香港，在台港沒有引渡條例的情況下，香港檢方只能針對陳男返港後盜用女友信用卡、處理潘女手機等物品，以「竊盜罪」及「處理贓物罪」起訴他，行兇等罪由於犯罪行為在台灣，香港對陳男沒有管轄權，除非能證明他在香港已有犯罪行動與計畫。

全案緣起於潘姓女子偕陳姓男友於2月來台旅遊，兩人入住北市大同區紫園旅社，陳男疑因口角衝突殺害潘女，棄屍在台北捷運竹圍站附近，北市警方13日尋獲潘女屍體，全案由士林地檢署偵辦中。

（中央社記者王揚宇台北25日電）對香港潘姓女子日前來台疑遭港籍陳姓男友殺害案，不願具名的台灣司法官員表示，犯嫌引渡來台有難度，但台灣願意進行司法互助，透過正式管道將證據進行文書交換，釐清案情。

為釐清案情，士林地檢署16日已正式透過法務部國際及兩岸法律司，向香港警方提出司法互助請求，希望港警提供陳姓男子筆錄等事證；香港警務處21日派員來台，和台灣專案小組成員在警政署刑事局交換意見，會談約1小時，初步了解，多數證據都調查完整。

兩名不願具名的台灣司法官員表示，要讓犯嫌引渡來台的可能性很低，因為就連中國向香港提引渡需求，香港也沒有移交嫌犯。

但就本案來說，官員們指出，香港如果透過正式管道向台灣尋求司法互助，請求台灣移交相關證據，台灣持正面、合作的態度，也希望港警提供陳姓男子筆錄等事證給台灣。

官員們強調，香港或台灣人員如果是私底下交換證據資料，案件未來進入法院審理時，可能會碰上無證據能力的問題，因此要透過正式管道進行文書交換，免除這個疑慮，這也是司法互助的一環。

有法界人士提到，過去一名台灣黃姓醫師在中國殺死女友後，回到台灣，中國當時透過正式管道將被害人資料給台灣，讓案件偵辦下去，這名醫師最後被台灣法院判刑有期徒刑11年定讞；港女案件，或許可以參考相關方式進行。（編輯：施燕飛/李亨山）1070325