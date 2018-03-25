柯文哲參訪綠川 讚比首爾清溪川還好

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台北市長柯文哲今天率領北市府團隊參訪台中市綠川時指出，他曾參觀過韓國首爾的清溪川，綠川的設計比清溪川還好。他還肯定台中市府團隊3年時間能做出來，不簡單。
綠川擺脫過去臭水溝污名，重生後漂亮的河岸吸引絡繹不絕的遊客來訪，繼行政院長賴清德、嘉義市長涂醒哲、新竹縣長邱鏡淳等人到訪，柯文哲今天也率領局處一級首長到台中參觀多項市政建設。
柯文哲首站就到綠川參訪，台中市長林佳龍到場歡迎，並由水利局長周廷彰簡報綠川及柳川的治理過程，林佳龍陪著柯文哲走訪綠川河岸，許多遊客看到兩位市長現身，不時驚喜高呼，還請兩位市長簽名拍照，柯文哲與林佳龍來者不拒。
柯文哲參訪後受訪指出，他曾到韓國首爾看過清溪川，但覺得這裡的景觀設計比清溪川還好，有些工程他有研究過。
被問到是否佩服林佳龍的施政，柯文哲表示，不只林佳龍，中市府整個團隊都不錯，「你們3年怎麼做得出來，不簡單」。站在一旁的林佳龍笑笑回答「十年磨一劍啦」。
柯文哲認為，這是平常就在規劃了，「做事不難，但可以在這麼短時間做完，比較難」。
林佳龍被問到跟柯文哲站在一起是否會有壓力，他說，城市交流，彼此分享經驗，相互學習，這對市民是好的事情，不分顏色。
至於是否支持民進黨禮讓柯文哲參選北市長，林佳龍認為，這個問題很奇怪，民主政治，政黨有一定的提名程序，黨中央應該很有智慧。
柯文哲參訪綠川後，接著要參觀柳川、第二市場活化再生、捷運綠線與台鐵大慶站連通道，以及后里花博森林園區，並到市府拜會，瞭解台中施政情形與分享執政經驗。（編輯：唐聲揚）1070325