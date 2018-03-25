柯文哲參訪綠川 讚比首爾清溪川還好

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台北市長柯文哲今天率領北市府團隊參訪台中市綠川時指出，他曾參觀過韓國首爾的清溪川，綠川的設計比清溪川還好。他還肯定台中市府團隊3年時間能做出來，不簡單。

綠川擺脫過去臭水溝污名，重生後漂亮的河岸吸引絡繹不絕的遊客來訪，繼行政院長賴清德、嘉義市長涂醒哲、新竹縣長邱鏡淳等人到訪，柯文哲今天也率領局處一級首長到台中參觀多項市政建設。

柯文哲首站就到綠川參訪，台中市長林佳龍到場歡迎，並由水利局長周廷彰簡報綠川及柳川的治理過程，林佳龍陪著柯文哲走訪綠川河岸，許多遊客看到兩位市長現身，不時驚喜高呼，還請兩位市長簽名拍照，柯文哲與林佳龍來者不拒。