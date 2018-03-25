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中央社

中共空軍赴宮古與南海 公布6照片

中央社2018/03/25 12:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海25日電）中共海軍近期將在南海實戰演練，中共空軍發言人申進科今天說，近日組織轟6K、蘇30、蘇35等多型多架戰機分赴宮古海峽、南海。官微「空軍發布」也公布6張中共空軍的訓練照片。

中國解放軍報23日報導，中共海軍參謀部表示，中共海軍近期將在南海海域舉行實戰化演練，是「年度計劃內的例行性安排」，「不針對任何特定國家和目標」。

中國空軍官方微博「空軍發布」今天發文引述申進科談話，並搭上6張中共空軍的訓練照片。

申進科表示，中國空軍近日出動轟6K、蘇30等多型、多架戰機飛越宮古海峽，成體系前出西太平洋開展實戰化軍事訓練。同時組織轟6K、蘇35等多型、多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。

申進科特別提出，空軍前出島鏈遠洋訓練中，旅長、團長飛在第一梯隊。宣傳意味濃厚。

他指出，多型、多架戰機飛越宮古海峽前出西太平洋，檢驗提升遠海體系作戰能力，符合相關國際法和國際實踐。組織多型戰機南海聯合戰鬥巡航，以制空作戰、突防突擊為主要樣式，提高有效履行使命任務能力。

共軍傳出在南海頻密活動之際，有外電指出，美國海軍驅逐艦穆斯丁號（USS Mustin）23日在南海執行「航行自由」行動，並駛入中國填海造陸的美濟礁12海里範圍內。

中國國防部、中國外交部先前對此表示，「是嚴重的政治和軍事挑釁」。（編輯：翟思嘉）1070325

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