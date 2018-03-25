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故居成古蹟 文史工作者金門遙祭俞大維

中央社2018/03/25 12:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）八二三砲戰60年了，成功催生當時國防部長俞大維故居為古蹟的文史工作者們，最近來到金門遙祭俞大維，向他報告大家努力的成果，並對他在風雨飄搖的年代，英勇保衛台灣致敬。

俞大維在民國82年，以96歲高齡辭世。他的遺願是要把骨灰灑在金門海域，永遠陪伴八二三陣亡弟兄。

提報俞大維故居為文化資產的提報人、建築師陳勤忠說，當時載運俞大維骨灰的軍艦，從基隆港出發航行到外海後，將他的骨灰撒向大海；但由於無法確知究竟在哪個海域，他們選擇在金門東端復國墩海域，望著當時軍艦的經緯度方向灑下鮮花，向敬愛的部長致敬。

看著鮮花落入海中，曾經陪伴俞大維人生最後25年的前台灣大學校史館館長林光美說，「俞公公，我們真的很想念你，希望你在天之靈依然像小頑童一樣過得很開心」。

遙祭團團員黃適上代表大家向俞大維報告，經過半年的努力，他們已在1月15日成功將俞大維在溫州街的舊居原貌申請保存，並獲得台北市政府同意指定為市定古蹟。

陳勤忠等人並感謝俞大維於國防部長任內，在國家風雨飄搖的時代忍辱負重，成功地保衛台灣，使民眾生活安定到現在。他們說，俞大維的功蹟和一生傳奇將永垂於台灣土地，為世人感念，精神流傳後世。

俞大維曾經住過的台北市溫州街舊居，去年原本因為都更面臨拆除命運；陳勤忠、林光美、黃適上和中央研究院民族學研究所專任研究員黃智慧、影像工作者黃心侃等文史工作者和藝文界人士大聲疾呼保留後，台北市政府文資審議會今年1月通過原貌保留，並同意指定為市定古蹟。

這次金門之行是前台大外文系教授王秋桂促成，他在珠山有一間民宿，邀請陳勤忠團隊來金門作客。團隊也利用訪金機會，到復國墩海邊遙祭俞大維。

陳忠勤說，俞大維故居能成為市定古蹟，他到現在仍然覺得像在做夢；團隊可以走到這一步，絕非行動之初可以意料的事。

他認為，如果不是俞家兄妹俞大維、俞大綱和俞大綵等人的事蹟，一切都不可能成就。他感謝藝文界的支持。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070325

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