台旅法推動功臣 美眾議員羅艾斯27日訪立院

羅艾斯積極推動台灣旅行法，是重要功臣，這次是他第6度率團來台，預計27日到立法院訪問，與立法院長蘇嘉全、外交及國防委員會立委會談約一小時，並授贈立法院國會外交榮譽獎章給羅艾斯。

羅艾斯這次出訪，搭乘從美國加州安大略機場到桃園國際機場的中華航空首航班機。羅致政向中央社記者說，行程是早就安排好的，但安大略機場一向是美國國內機場，不是國際機場，這次作為華航直飛的航點，也表示台灣跟美國關係越來越密切，羅艾斯搭乘安大略首航航班，這樣的安排「無論象徵或實質意義都很大」。

羅致政說，羅艾斯說過不再競選連任，某個角度而言，羅艾斯在卸任之前再次來台，表示對台灣的支持。

外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇則說，羅艾斯是在川普政府中很有影響力、友台的重量級議員，感謝羅艾斯對台美關係的努力，希望透過羅艾斯的影響力，讓台灣實質參與國際組織、官員互訪能落實；未來羅艾斯轉任大使後，盼能成為華府和台灣國會的橋梁。（編輯：林淑媛）1070325