掃墓火災頻傳　宜蘭縣消防局籲民眾牢記「4不2記得」

清明連假即將到來，掃墓人潮增多，宜蘭縣消防局表示，昨(24)日民眾提前掃墓，因天氣乾燥，一天當中縣內發生12起墓地火警，消防人員疲於奔命。為防範類似情況發生，消防局提醒民眾，掃墓牢記「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟煙蒂、「不」放爆竹煙火以及「記得」撲滅殘火、「記得」隨手收拾垃圾等「4不2記得」。此外，從昨天起至4月8日，在縣內22個墓地，將派遣消防人員及義消以駐點或巡邏方式，加強防火宣導及墓地警戒工作。
清明連假即將到來，昨天因天氣晴朗，不少民眾提前掃墓，但也因用火不慎引發12處墓地火警，使得消防人員疲於奔命，因清明節墓地火警頻傳，為因應清明節掃墓期間，維護縣民掃墓安全，提高民眾防火警覺，消防局特別於各墓地入口處發送防火宣導環保水袋供民眾裝水，以利離開墓地前將焚燒紙箔的餘燼澆熄預防火災發生。
消防局為提升民眾防火意識及用火安全，特別籲請民眾作好防火工作，同時牢記「4不2記得」，包括：「不」任意燒雜草，盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將其割下後，再找空曠的地方燒棄，且在旁警戒以避免飛火延燒。「不」讓冥紙飛揚，燃燒冥紙時，應在旁留意燃燒情形，避免因冥紙飛揚而造成飛火延燒。「不」隨意丟煙蒂，抽煙時，請注意勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野火災。「不」放爆竹煙火，建議民眾使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如必須燃放鞭炮，應格外注意周遭防火及自身的安全。「記得」撲滅殘火，離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅之火源，請妥善運用水源將餘火澆熄再離去，切勿因一時大意而造成野火延燒。「記得」隨手收拾垃圾，帶來或製造的垃圾在離開的時候，請舉手之勞一倂帶走，維護環境的整潔。
消防局表示，所謂「星星之火足以燎原」，一不小心便會釀成林野大火，請民眾清明掃墓務必遵守用火安全，共同維護宜蘭縣的好山好水。