掃墓火災頻傳　宜蘭縣消防局籲民眾牢記「4不2記得」

清明連假即將到來，掃墓人潮增多，宜蘭縣消防局表示，昨(24)日民眾提前掃墓，因天氣乾燥，一天當中縣內發生12起墓地火警，消防人員疲於奔命。為防範類似情況發生，消防局提醒民眾，掃墓牢記「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟煙蒂、「不」放爆竹煙火以及「記得」撲滅殘火、「記得」隨手收拾垃圾等「4不2記得」。此外，從昨天起至4月8日，在縣內22個墓地，將派遣消防人員及義消以駐點或巡邏方式，加強防火宣導及墓地警戒工作。

清明連假即將到來，昨天因天氣晴朗，不少民眾提前掃墓，但也因用火不慎引發12處墓地火警，使得消防人員疲於奔命，因清明節墓地火警頻傳，為因應清明節掃墓期間，維護縣民掃墓安全，提高民眾防火警覺，消防局特別於各墓地入口處發送防火宣導環保水袋供民眾裝水，以利離開墓地前將焚燒紙箔的餘燼澆熄預防火災發生。