一二審輪調 劍青檢改籲正確改革方案

（中央社記者王揚宇台北25日電）一、二審檢察官輪調議題，由檢察官組成的「劍青檢改」得知法務部在一場內部會議上傾向採不溯及既往方案，因此今天發布聲明稿，請法務部長邱太三退回這項「萬年二審」方案。

聲明稿指出，一、二審檢察官輪調改革議題，根據日前票選結果，將近98%的基層檢察官支持採取全面性、半強制性的輪調方案，盼望加速一、二審優秀人才相互流動，消除勞逸不均、浪費國家財源等問題。

聲明稿內容提到，法務部在3月22日的一場內部會議中，否決之前全國基層檢察官的票選結果，而是挑選「萬年二審方案」，這個方案的內容為新制實施以前的「舊二審」檢察官保障不必回任一審，新制以後的「新二審」檢察官才必須回一審。