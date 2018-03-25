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中央社

一二審輪調 劍青檢改籲正確改革方案

中央社2018/03/25 13:03
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北25日電）一、二審檢察官輪調議題，由檢察官組成的「劍青檢改」得知法務部在一場內部會議上傾向採不溯及既往方案，因此今天發布聲明稿，請法務部長邱太三退回這項「萬年二審」方案。

聲明稿指出，一、二審檢察官輪調改革議題，根據日前票選結果，將近98%的基層檢察官支持採取全面性、半強制性的輪調方案，盼望加速一、二審優秀人才相互流動，消除勞逸不均、浪費國家財源等問題。

聲明稿內容提到，法務部在3月22日的一場內部會議中，否決之前全國基層檢察官的票選結果，而是挑選「萬年二審方案」，這個方案的內容為新制實施以前的「舊二審」檢察官保障不必回任一審，新制以後的「新二審」檢察官才必須回一審。

劍青檢改指出，如此方案反而讓目前龐大的二審檢察官人力可以名正言順地不用回任一審，而且透過司法改革取得法制化的保障，一勞永逸的免除後患、坐等退休，倘若實施，這比不改革還要惡劣，因為這是用法規白紙黑字地確保既得利益。

劍青檢改表示，一、二審檢察官輪調議題長年呼聲不斷，卻未曾受當政者關注，直到邱太三上台後才獲得重視；籲請邱太三務必跟基層檢察官一起站在歷史正確的一方，退回「萬年二審方案」，並依據法務部諮詢小組研議程序，盡速將全案交由專家學者委員審查評估，並慎重參考全國檢察官票選結果，作出正確改革的方案。（編輯：唐聲揚）1070325

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