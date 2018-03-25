看人賺錢眼紅 男持槍搶劫又勒索3百萬

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗頭份警分局今天偵破持槍搶劫案，59歲林姓男子得知林姓被害人從事砂石運輸生意賺到一筆錢，找同夥持搶強劫新台幣2萬7000元，又勒索300萬元，警方案發5小時內逮捕2人。

頭份分局斗坪派出所24日下午接獲被害人報案稱，凌晨在頭份市珊瑚里一處農莊旁停車場，遭2名男子持槍搶劫，對方搶走現金2萬7000元後，食髓知味，又以電話勒索恐嚇，要求支付300萬元，否則將對其車輛與家人不利。

頭份分局長賴銘助得知後，立即成立專案小組兵分多路，調閱監視器調查，並協助被害人與嫌犯斡旋，將勒索金額從300萬降為20萬元，雙方約定24日晚間當面交錢。當晚林姓嫌犯與同夥分別騎乘機車出現，警方立即衝上前壓制逮捕，在接獲報案後短短不到5小時，就順利偵破。