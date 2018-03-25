看人賺錢眼紅 男持槍搶劫又勒索3百萬

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗頭份警分局今天偵破持槍搶劫案，59歲林姓男子得知林姓被害人從事砂石運輸生意賺到一筆錢，找同夥持搶強劫新台幣2萬7000元，又勒索300萬元，警方案發5小時內逮捕2人。
頭份分局斗坪派出所24日下午接獲被害人報案稱，凌晨在頭份市珊瑚里一處農莊旁停車場，遭2名男子持槍搶劫，對方搶走現金2萬7000元後，食髓知味，又以電話勒索恐嚇，要求支付300萬元，否則將對其車輛與家人不利。
頭份分局長賴銘助得知後，立即成立專案小組兵分多路，調閱監視器調查，並協助被害人與嫌犯斡旋，將勒索金額從300萬降為20萬元，雙方約定24日晚間當面交錢。當晚林姓嫌犯與同夥分別騎乘機車出現，警方立即衝上前壓制逮捕，在接獲報案後短短不到5小時，就順利偵破。
頭份分局偵查隊長馮文義指出，主嫌林姓男子透過管道得知林姓被害人經營砂石土方運輸生意，近期獲利頗豐，覬覦有利可圖，便夥同陳姓、楊姓2男前往被害人砂石車停放處等候，林姓被害人一出現，林姓主嫌即與陳男下車行搶，得手後由楊嫌駕駛車輛揚長而去。
警方表示，查緝員警從林姓主嫌的機車置物箱內，起獲罕見土耳其製已上膛的手槍1把、子彈8顆；林、陳2嫌見事跡敗露，坦承犯案，全案依強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，另將全力追緝在逃楊嫌到案說明。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070325