《台旅法》推動功臣　美眾議員羅艾斯將訪立院

美國日前通過《台灣旅行法》，推動此法案的最大功臣美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（Ed Royce）27日將來台訪問立法院與立委座談，外交及國防委員會召委王定宇今（25）日表示，感謝羅艾斯對台美關係的努力，希望透過羅艾斯的影響力，讓台灣實質參與國際組織、官員互訪能落實。

而推動此法案的最大功臣羅艾斯，將於27日來台訪問立法院與立委座談，對此，民進黨立委羅致政指出，羅艾斯說過不再競選連任美國眾議院外交事務委員會主席，他感謝羅艾斯肯在卸任之前再次來台，表示對台灣的支持。

王定宇則說，羅伊斯是在川普政府中很有影響力、友台的重量級議員，很感謝他對台美關係的努力，以及這份友誼。此次會面，也希望透過羅伊斯的影響力，讓台灣實質參加國際組織跟官員互訪能更落實，雖然這是羅伊斯最後一任期，未來將轉任大使，期盼他成為華府和我國國會的橋樑；立法院一方也會授贈立法院國會外交榮譽獎章給羅艾斯。

另外，羅伊斯這次搭乘的是華航加州安大略機場到桃園機場的首航航線來台，華航日前透露，因安大略是國內機場，沒有海關，華航提議「在台灣桃園機場設海關」，啟用「美國境外預先通關」。王定宇說，台美對此有談過也有一定的默契，若美方未來同意台灣啟用預先通關，是表示很大程度的信任。