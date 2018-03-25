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即時跑馬燈台旅法功臣　眾議員羅艾斯將訪立院這張神像照有亮點　網友看後都笑翻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

《台旅法》推動功臣　美眾議員羅艾斯將訪立院

記者江昱逵／台北報導2018/03/25 13:33
▲外交及國防委員會召委王定宇25日表示，他非常感謝推動《台灣旅行法》的最大功臣美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯肯來訪台。（圖／NOWnews資料照）
▲外交及國防委員會召委王定宇25日表示，他非常感謝推動《台灣旅行法》的最大功臣美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯肯來訪台。（圖／NOWnews資料照）

美國日前通過《台灣旅行法》，推動此法案的最大功臣美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（Ed Royce）27日將來台訪問立法院與立委座談，外交及國防委員會召委王定宇今（25）日表示，感謝羅艾斯對台美關係的努力，希望透過羅艾斯的影響力，讓台灣實質參與國際組織、官員互訪能落實。

美國聯邦眾議院與參議院分別於今年1月及2月通過《台灣旅行法》（H.R.535），完成國會立法程序後，法案由美國總統川普16日正式簽署生效。這項法律鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，進一步提升台美關係。

而推動此法案的最大功臣羅艾斯，將於27日來台訪問立法院與立委座談，對此，民進黨立委羅致政指出，羅艾斯說過不再競選連任美國眾議院外交事務委員會主席，他感謝羅艾斯肯在卸任之前再次來台，表示對台灣的支持。

王定宇則說，羅伊斯是在川普政府中很有影響力、友台的重量級議員，很感謝他對台美關係的努力，以及這份友誼。此次會面，也希望透過羅伊斯的影響力，讓台灣實質參加國際組織跟官員互訪能更落實，雖然這是羅伊斯最後一任期，未來將轉任大使，期盼他成為華府和我國國會的橋樑；立法院一方也會授贈立法院國會外交榮譽獎章給羅艾斯。

另外，羅伊斯這次搭乘的是華航加州安大略機場到桃園機場的首航航線來台，華航日前透露，因安大略是國內機場，沒有海關，華航提議「在台灣桃園機場設海關」，啟用「美國境外預先通關」。王定宇說，台美對此有談過也有一定的默契，若美方未來同意台灣啟用預先通關，是表示很大程度的信任。

關鍵字台灣旅行法台美關係羅艾斯羅伊斯眾議院參議院
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