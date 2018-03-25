陪母參加新住民活動 南投小女童拾金不昧

一名就讀水里鄉成城國小五年級劉姓女童，今天陪著從中國大陸嫁來台灣的母親參加活動，吳敦義離開時，女童拿著一張500元紙鈔交給正要撤崗的維安員警，她害羞地說，因為媽媽和老師有教導，撿到錢要交給警察，因此趕緊拿過來。

南投縣新移民女性關懷協會今天在草屯鎮炎峰國小禮堂舉辦「舞動文化情、連結世界心」族群融合表演活動，中國國民黨主席吳敦義、黨籍立委許淑華、馬文君、林麗蟬、南投縣長林明溱等人出席，同時推薦新住民史雪燕，代表國民黨參選南投縣第一選區縣議員。

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣今天舉辦族群融合活動，國民黨主席吳敦義出席，離去時，一名陪母親參加活動的國小女童撿到新台幣500元，立刻交給即將撤崗的維安員警，拾金不昧行為獲民眾肯定。

女童拾金不昧的行為，成了活動溫馨的插曲，受到民眾肯定。

吳敦義致詞時說，不管來自何處的新移民、新住民，都已經融入台灣，大家同住一起，感情深厚，因此一定要同心協力，愛台灣，愛中華民國，也愛全世界所有友善的人民及同胞，這是共同目標。

林明溱受訪說，從國外嫁到南投縣的新住民約7000多人，數量相當多，縣政府為照顧新住民，舉辦聯誼活動，讓每個鄉鎮新住民互相認識及照顧。

林明溱表示，若新住民有生活或法律困擾，也可求助縣政府民政處戶籍及新住民科，縣府將盡力協助。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070325