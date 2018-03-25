法官改判案白玫瑰運動再起 拒恐龍法官

（中央社記者王揚宇台北25日電）針對前法官陳鴻斌改判案等案引起社會輿論，白玫瑰社會關懷協會在臉書粉絲專頁貼文，號召民眾今天下午3時一同到司法院門口表達不滿及訴求，拒絕恐龍法官。

由白玫瑰社會關懷協會所發起的「 0325白玫瑰運動五起－正義的天秤，不容傾斜，還我專區，拒絕恐龍法官」活動，主要訴求包括，法官的養成不應該是毫無社會經驗的人來自由心證，因此初任法官任用進場必須具有五年律師經驗，並且律師訴訟專責法規案件至少80%以上。

其次就是法官任命改為任期制，一期為六年；高再犯性侵累犯，不應該為法官個人的想法而被放出來，釋憲結果還沒出來，不該用釋憲的藉口，駁回檢察官提出的高再犯性侵累犯刑後強制治療的申請。