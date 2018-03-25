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中央社

法官改判案白玫瑰運動再起 拒恐龍法官

中央社2018/03/25 13:54
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北25日電）針對前法官陳鴻斌改判案等案引起社會輿論，白玫瑰社會關懷協會在臉書粉絲專頁貼文，號召民眾今天下午3時一同到司法院門口表達不滿及訴求，拒絕恐龍法官。

由白玫瑰社會關懷協會所發起的「 0325白玫瑰運動五起－正義的天秤，不容傾斜，還我專區，拒絕恐龍法官」活動，主要訴求包括，法官的養成不應該是毫無社會經驗的人來自由心證，因此初任法官任用進場必須具有五年律師經驗，並且律師訴訟專責法規案件至少80%以上。

其次就是法官任命改為任期制，一期為六年；高再犯性侵累犯，不應該為法官個人的想法而被放出來，釋憲結果還沒出來，不該用釋憲的藉口，駁回檢察官提出的高再犯性侵累犯刑後強制治療的申請。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控對助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。

司法院秘書長呂太郎23日召開記者會表示，為回應各界對強化司法人員性別平權意識的期盼，已召開「人權與兒少保護及性別友善委員會」會議，做出初步的具體改革結論。

呂太郎說，將把性別歧視、性騷擾，具體列為法官法、法官倫理規範中的言行不當行為及移送懲戒項目，提醒法官避免觸犯，彰顯司法院推動性別平等的決心，並建立被性騷擾或性別不友善的申訴及救濟流程。（編輯：李亨山）1070325

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