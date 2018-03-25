印尼國民沙拉 清爽蔬菜絕配花生醬

（中央社記者周永捷雅加達25日專電）「豆芽、豆腐、黃瓜、水煮蛋、馬鈴薯，再淋上濃郁的秘製花生醬」，印尼國民沙拉「加多加多」在許多重口味的印尼料理中，以清爽、健康又飽足，擄獲許多饕客的味蕾。

加多加多（Gado-gado）是一種印尼爪哇島料理，主要材料由各種蔬菜、豆角、炸豆腐、蝦餅、水煮蛋搭配而成。

Gado Gado在印尼語裡是「混合起來」的意思，這種「混合」、「攪拌」的概念，正是這道國民美食的精神。

加多加多的精髓是在花生醬，有些比較講究的印尼小吃店或餐廳，在料理這道菜時，會特別講究花生醬要現點現磨。