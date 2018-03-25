印尼國民沙拉 清爽蔬菜絕配花生醬

（中央社記者周永捷雅加達25日專電）「豆芽、豆腐、黃瓜、水煮蛋、馬鈴薯，再淋上濃郁的秘製花生醬」，印尼國民沙拉「加多加多」在許多重口味的印尼料理中，以清爽、健康又飽足，擄獲許多饕客的味蕾。
加多加多（Gado-gado）是一種印尼爪哇島料理，主要材料由各種蔬菜、豆角、炸豆腐、蝦餅、水煮蛋搭配而成。
Gado Gado在印尼語裡是「混合起來」的意思，這種「混合」、「攪拌」的概念，正是這道國民美食的精神。
加多加多的精髓是在花生醬，有些比較講究的印尼小吃店或餐廳，在料理這道菜時，會特別講究花生醬要現點現磨。
「只有淋上濃濃的花生醬，與各式蔬菜配料充分攪拌，這道加多加多才算大功告成。」記者走訪位於雅加達中區的加多加多小店BON-BIN。它創立於1960年，遠近馳名，第二代老闆梁先生，正忙著一碗一碗料理客人點購的加多加多。
梁老闆接受中央社記者訪問表示，他的加多加多配料有多種蔬菜，分別是豆芽、豆角、黃瓜、白菜、馬鈴薯，再加上水煮蛋、豆腐和蕉葉包裹的米糕。
他透露，他的加多加多之所以歷久不衰，關鍵在於特調花生醬。他的花生醬不用油去煎、去炸，而是先把上好的花生乾炒後，再慢慢燉煮，這才算大功告成。
記者實際品嚐這家近一甲子老店的加多加多，各式蔬菜配料新鮮清脆，沾上特調花生醬，入口清爽不油膩，清香的花生醬滋味在嘴裡蔓延。
不像印尼沙嗲（烤肉串）搭配的花生醬那樣油膩、重甜，加多加多的花生醬讓人在品嚐時少了些味蕾疲乏和健康顧慮。
梁老闆說，加多加多富含多種蔬菜，對健康有益，印尼男女老少都愛吃，而且對愛美的民眾來說，「不用怕吃了會變胖。」（編輯：屈享平）1070325