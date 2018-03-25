色情應召詐遊戲點數 警方提醒3招防範

刑事局指出，這種詐騙手法都是由專人在網路社群及通訊軟體上，利用放置俊男美女照片並要求網友私加Line聊天，等到有受害人加入後，再交由另一名歹徒偽裝成美女並主動表示有兼職援交。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，民眾在網路交友且對方表達有兼職援交者，小心落入詐騙集團的圈套，往往還未見到對方，自己荷包就已被騙光。

（中央社記者黃麗芸台北25日電）色情應召詐財出新招，詐騙集團以美女照在社交平台交友並私訊援交，且以遊戲點數交易，拒絕還會接到黑道分子恐嚇電話，警方籲受害者要以「冷靜、查證再報警」3招應對。

待雙方談妥交易價格後，刑事局說，歹徒會要求受害人先購買遊戲點數以避免警方查緝，若被害人不願購買遊戲點數時還可能會接到疑似黑道分子的恐嚇電話。

桃園市一名30歲徐姓男子上週就在「啪啪啪研習所」網頁論壇結識Line暱稱「葳葳」的女子，雙方互加帳號聊天後，也談妥交易價錢及方式，當徐男依約前往見面地點時，就先接到一名男子來電要求他先到超商以Life-ET代碼繳費，又要求徐男先提供保證金新台幣13萬元以確認不是警方辦案，才能通知「葳葳」交易。

當徐男完成繳費後，歹徒又要求他需再購買6萬元遊戲點數以加入會員後交易，並傳簡訊給徐男威脅恐嚇「想要逃跑不接電話的話，馬上安排行動組對徐男家人不利」，結果徐男一天前後共花費47萬元使用代碼繳費及購買26筆遊戲點數，驚覺有異的他才趕忙到派出所求救，最後原來是一場騙局。

刑事局呼籲，遊戲點數已成犯罪集團進行詐騙的金流管道，提醒民眾應提高警覺慎防被騙，且近來這類色情應召詐財手法有攀升趨勢，民眾可下載「165反詐騙App」以掌握最新詐騙資訊。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070325