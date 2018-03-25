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又來挑釁？大陸解放軍公布戰機飛越宮古海峽、南海照

編輯中心／綜合報導2018/03/25 14:30
▲中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）
▲中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）

今（25）日上午，中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片，並表示：「仗怎麼打，兵就怎麼練！」挑釁意味十足。


中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）


中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）

根據日本防衛省所發布的情報指出，大陸解放軍在日前派出了 8 架軍機，判斷其中包括了 4 架轟炸機、1 架情蒐機、1 架電子戰機，以及 2 架型號不明的戰鬥機，自東海出發，飛越了台灣與日本之間的宮古海峽，進入太平洋，最後再循原路直線折返。日本自衛隊戰機則立即緊急升空應對。


中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）


中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）

今天上午，中國大陸空軍的官方微博「空軍發布」則上傳了多張軍機照片，空軍新聞發言人申進科發表聲明證實，近日解放軍確實出動了蘇 - 30、轟 - 6K 等多架戰機，飛越宮古海峽，前往西太平洋展開實戰化軍事訓練。


中國大陸解放軍公布了一系列戰機飛越宮古海峽以及南海的照片。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）

聲明中還提到，空軍飛行員們牢記了「仗怎麼打、兵就怎麼練！」之戰略要求，而中國大陸空軍的「兵力運用從單一平台向構建體系發展。前出第一島鏈、飛越多個海峽、展翅西太平洋」，最後更表示：「戰機航跡不斷遠伸，體系能力越練越強，成為有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。」

關鍵字解放軍大陸戰機宮古海峽南海挑釁日本
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