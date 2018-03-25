印度少年遭雇主操控12年 台志工助圓夢

今年就讀東吳大學英文系四年級的黃暄惠曾隨伊甸到印度服務，她分享經驗時說，唯有親耳聽見孩子們的故事、親身進入他們的生活，那些孩子的現況所帶來的震撼，才打破她以往對「童工」或是「海外志工」的想像。

伊甸基金會日前舉辦「伊群人咖啡館」分享會，邀曾到海外服務的志工分享經驗，希望號召更多人加入伊甸服務學習營隊的行列。

（中央社記者陳偉婷台北25日電）志工黃暄惠到印度服務，遇見一名被無良雇主控制長達12年的少年，黃暄惠教他英文，陪他練習對話，希望圓少年出國演電影的夢；這是伊甸基金會海外志工的真實案例分享。

黃暄惠在印度遇見一名18歲青年，他6歲那年被拐騙，後被無良雇主操控12年之久，幸好已被救援組織救出。但少年的成長過程非常辛苦，低薪、動輒被雇主打罵，沒有童年，也不敢有夢想。少年的夢想是當一名演員，但惡劣的現實環境不允許。

黃暄惠教他簡單的英文，盡可能陪少年練習會話，希望少年能把英文學好，以後出國演電影。雖然她的付出很微小，但她給的不只是陪伴，也是一個改變的可能，讓少年有談論夢想的勇氣和自信。

另一名海外志工黃翔靖，從小就很喜歡幫助人，從高中就持續參加服務性社團，也到基金會當志工，幫助早期療育兒童，大學也選填特殊教育系，想幫助更多孩子；但時間久了，黃翔靖開始有些疲乏，心中一直有股聲音，想要突破既有的助人模式，找尋其他可能。

黃翔靖打工自籌新台幣3萬元旅費，到泰北「滿星疊」村當志工，帶當地努力戒毒的居民與他們的孩子上課，他和志工伙伴設計課程，教當地孩子用樹葉作畫、認識植物的光合作用；他們雖然語言不通，但靠著比手畫腳和眼神的交流也能溝通。

黃翔靖說，海外志工不只是幫助當地人，也是了解自己、幫助自己成長的過程。他在泰北待了15天，最大的收穫是內心的突破，付出時更有自信，「自己更有能力幫助別人」。

若有意到海外當志工，黃翔靖建議，一定要想清楚到海外要做什麼，希望給當地人什麼幫助，且最好曾在國內有服務經驗，不要聽到海外就覺得可以出國玩，若心態沒準備好，海外志工可能會是一場空。

伊甸基金會服務學習營隊為讓民眾能更了解志工服務學習內容，將於4月15日、21日、22日分別在台北、高雄及台中舉行說明會，相關資訊可上網查詢。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070325