俞大維忘年莫逆 金門遙想老頑童

王秋桂與金門淵源深厚，曾在金門珠山經營民宿；林光美和催生俞大維故居為古蹟的文史工作者陳勤忠等人，最近應王秋桂邀請到金門作客。大夥在復國墩海域遙祭俞大維，向他報告爭取故居成為古蹟的努力過程。

當年，俞大維打算捐出藏書，透過時任台大外文系教授的王秋桂，找到了林光美，開啟了林光美陪伴俞大維身旁1/4世紀的日子。林光美說，台大圖書館在民國65年成立「俞大維文庫」，收藏俞大維7000多冊珍貴書籍。

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）曾陪伴前國防部長俞大維的前台灣大學校史館館長林光美，最近和文史工作者到金門遙祭俞大維。她說：「俞公公，我們真的很想念你，希望你在天之靈依然像老頑童一樣開心。」

在到海邊之前，一行人還參觀了俞大維紀念館。看著熟悉的俞大維文物，勾起林光美對「俞公公」的回憶。特別的是，一步入館內，醒目的對聯「經文緯武奇男子，特立獨行大丈夫」，映入眼簾，讓林光美格外有感觸。

林光美說，這幅字是與俞大維同時留學德國的毛子水，在俞大維80大壽時送給俞大維的字。俞大維能文能武，很多思想行為都是特立獨行，這兩句話是俞大維人生最好的寫照；俞大維非常喜歡這幅字，複製很多送給朋友。

俞大維是清末名將曾國藩的外孫，國學基礎深厚。林光美說，俞大維一目十行，而且過目不忘，閱讀速度極快，「紅樓夢」更是背得滾瓜爛熟；俞大維常要她從書櫃中抽一本書出來「考」他，他都能說出書在講什麼，甚至能指出某段內容的頁數和行數，令人佩服。

林光美說，每天下班之後就直奔俞大維家，「他家就像我家一樣」。俞大維也常帶著林光美看戲。由於俞大維有3位堂兄，親人都稱他「四爺」，所以他最愛看「四郎探母」。

林光美說，俞大維愛看「有情」的戲，不喜歡看「西遊記」，覺得那是「馬戲團」；而且有趣的是，俞大維堅持要在台北國軍文藝活動中心看戲才有感，如果到國家劇院，他會坐立難安。

俞大維非常疼愛林光美，林光美把他當成父親，稱他乾爹。林光美從俞大維身上學到了很多，她說：「今天你看到我這樣表現，基礎是他打下來的；他讓我繼續向前走，他給我的力量和支持，我才能成為今天這個樣子。」

因為陪伴俞大維，林光美沒有時間交友，錯過了婚姻。俞大維了解她眼光高，能與她匹配的只有教授、博士，但通常教授、博士都已婚，因此，俞大維勉勵林光美要做大家閨秀，不要做小家碧玉。

王秋桂在學生時代，曾旁聽俞大維弟弟俞大綱的課，因而和俞家認識。

王秋桂說，與俞大維是在民國69到71年，及74年他從劍橋大學深造回來後，往來最密集，三天兩頭就往俞家跑。他稱俞大維「歐美」或「老帥」，由於兩人都愛看書，搶書成了兩人最大的「樂趣」。

王秋桂笑說，有時俞大維搶先看到書，還把書藏起來。林光美和王秋桂都說，俞大維家裡到處都是書，連廁所也擺滿了書，「他的茅房也是書房」。

王秋桂表示，俞大維思想十分開放，對人事物都沒有成見；俞大維對他最大的影響就是「凡事都要看得很開」。所以，他認為，俞大維舊居保留與否，其實俞大維不會在乎，因為對「老帥」而言，這些都是身外之物，名利他早看透了。

此外，有關俞大維和故總統蔣經國的親家關係，王秋桂說，一般人以為蔣經國不滿離過婚的俞大維公子俞揚和娶了自己的女兒蔣孝章，而與俞大維關係生變。王秋桂澄清說，旅居美國的俞揚和每次返台，如果回家還得通報，所以俞揚和通常直接到蔣經國官邸，陪蔣經國聊天，翁婿兩人感情很好。

王秋桂說，俞大維晚年不過問政治，但因關心教育，曾上書當時的教育部長李煥。林光美說，俞大維雖然愛看電視新聞，但因耳目不靈光，常要她轉述，問她「現在是哪位立委在打架？」還笑說，「又是朱娃娃（朱高正）在搶麥克風啦」。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070325