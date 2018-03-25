奇美博物館湖畔野餐日　逾萬民眾享受生活美學

奇美博物館為活絡台南都會公園園區，推廣市民生活美學，今（25）日舉辦「湖畔野餐日」，活動自宣布後，引發民眾熱烈回響，今日活動正式展開，戶外園區立刻湧現逾萬人潮，大批民眾全家總動員，老老少少席地而坐，或談笑或飲食或休憩，襯上園區歐風景致，一幅幸福和樂的美麗畫面映入每位參與民眾的眼底。

奇美博物館今（25）天下午首度舉辦「湖畔野餐日」，吸引逾萬民眾共襄盛舉，男女老少、大小朋友都走出戶外，體驗這場充滿歐風浪漫氣息的野餐活動，現場還有「博物館藏品扮裝遊行」、音樂表演、餐車市集等，讓參與民眾度過一個歡愉的周日午后。

奇美博物館表示，本活動除了鼓勵市民體驗台南都會公園之美．同時也期待創造一場全民生活美學運動，邀請大家響應「使用重複性環保餐具」、「把自己的野餐垃圾帶回家」的理念，提升市民對於環保及公民道德等意識。

為了豐富民眾的野餐體驗，館方精心準備各種節目，最受矚目的「博物館藏品扮裝遊行」，由博物館工作人員透過角色扮演，展現館藏特色，如「兵器廳」出動羅馬帝國戰士；「樂器廳」派出宮廷御用的小提琴家與曼陀林演奏家；「藝術廳」肖像畫作裡的貴夫人們也精心打扮、盛裝出席；就連「動物廳」的可愛老虎和頑皮猴子都來湊熱鬧。

除了節目輪番登場，美食亦是野餐活動的重頭戲，奇美博物館除了推出多款預購野餐盒，也舉辦「風格行動餐車」市集，集結胖卡、三輪餐車、涼亭餐飲等22家各具特色的在地知名美食，販售台式、歐式、甜鹹口味皆有的輕食及飲品，成為人潮聚集之處。

為了滿足拍照需求，館方更將年度大展「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」特展作品設計為大型拍照打卡點，民眾可一睹「寫實巨擘」哈勒曼特的療癒佳作，與作品互動拍照。

奇美博物館表示，感謝民眾支持野餐活動，歡迎大家隨時來博物館戶外園區野餐、散步，或入館賞析藝術、沉澱心靈；同時再次提醒民眾，進行戶外活動之後，記得「把自己的垃圾帶回家」，一起推廣全民生活美學。