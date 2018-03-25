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木雕綻放生命力　串起新竹縣、澳洲依普威奇市姊妹市情誼

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/25 15:13
▲澳洲依普斯威奇市市長安德魯‧安東尼奧利(右)來訪姊妹市，新竹縣長邱鏡淳(左)盡地主之誼，由木雕大師康木祥(左二)現場以樟木原材創作。（圖／新竹縣政府提供）
▲澳洲依普斯威奇市市長安德魯‧安東尼奧利(右)來訪姊妹市，新竹縣長邱鏡淳(左)盡地主之誼，由木雕大師康木祥(左二)現場以樟木原材創作。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣長邱鏡淳陪同澳洲依普斯威奇市市長安德魯‧安東尼奧利等貴賓在竹北新瓦屋集會堂，欣賞由國際級藝術大師康木祥所帶來現場雕刻藝術創作；由林務局新竹林區管理處提供的樟木原材結合肢體語言與工匠技藝，撲鼻的樟木香氣、木材碎屑流動，意喻生命再生，康木祥大師與新竹縣、澳洲伊普斯威奇市三方匯聚這場藝術饗宴，用藝術創作共譜台澳姊妹市情誼。

早在1994年由前縣長范振宗代表新竹縣與依普斯威奇市締結姊妹市，2015年由縣長邱鏡淳赴澳簽署合作備忘錄；位於澳洲東南部伊普斯威奇市，主要的礦業中心，輔以林業、農業，與早期新竹縣竹東鎮以林業、礦業發跡，有著相似的歷史軌跡，也為雙方提供良好的合作契機，市長安德魯‧安東尼奧利也期望雙方的合作關係能夠繼續蓬勃發展，特別率團參訪新竹縣。
 
▲新竹縣長邱鏡淳接待來自澳洲依普斯威奇市的姊妹市貴賓，邀請木雕大師康木祥現場以樟木原材創作款客。（圖／新竹縣政府提供）

出生苗栗的康木祥大師，十三歲就接觸傳統木雕，從精湛的傳統工藝技法不斷突破、並超越自我，進入當代藝術的創作領域；作品融合了傳統的技藝與當代藝術的元素，並保留著對大自然本心的追求。尤其是康木祥的木雕、鋼索創作充分展現工匠技藝，讓邱鏡淳讚譽有加，因此特別安排這場藝術創作，期望能與國際友人分享台灣的藝術芬芳。

 
▲新竹縣長邱鏡淳接待來自澳洲依普斯威奇市的姊妹市貴賓，邀請木雕大師康木祥(左二)現場以樟木原材創作款客。（圖／新竹縣政府提供）

本次新竹縣與澳洲伊普斯威奇市姊妹市文化交流活動，緣於澳洲依普斯威奇市、新竹縣與康木祥三方與林業、藝術深厚淵源，邱鏡淳特別邀請康木祥現場以林場木材創作，期望將傳統的技藝轉化的行為，以創新的意念，表現出東方輪回，生生不息的力量，也代表著澳洲依普斯威奇市、新竹縣雙方合作更加密切，持續深化交流的層面。

關鍵字姊妹市澳洲依普斯威奇市康木祥樟木
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