木雕綻放生命力　串起新竹縣、澳洲依普威奇市姊妹市情誼

新竹縣長邱鏡淳陪同澳洲依普斯威奇市市長安德魯‧安東尼奧利等貴賓在竹北新瓦屋集會堂，欣賞由國際級藝術大師康木祥所帶來現場雕刻藝術創作；由林務局新竹林區管理處提供的樟木原材結合肢體語言與工匠技藝，撲鼻的樟木香氣、木材碎屑流動，意喻生命再生，康木祥大師與新竹縣、澳洲伊普斯威奇市三方匯聚這場藝術饗宴，用藝術創作共譜台澳姊妹市情誼。

早在1994年由前縣長范振宗代表新竹縣與依普斯威奇市締結姊妹市，2015年由縣長邱鏡淳赴澳簽署合作備忘錄；位於澳洲東南部伊普斯威奇市，主要的礦業中心，輔以林業、農業，與早期新竹縣竹東鎮以林業、礦業發跡，有著相似的歷史軌跡，也為雙方提供良好的合作契機，市長安德魯‧安東尼奧利也期望雙方的合作關係能夠繼續蓬勃發展，特別率團參訪新竹縣。



▲新竹縣長邱鏡淳接待來自澳洲依普斯威奇市的姊妹市貴賓，邀請木雕大師康木祥現場以樟木原材創作款客。（圖／新竹縣政府提供）