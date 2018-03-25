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三峽碧螺春上市　新北好茶品質有保障

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/25 15:17
▲74年次的陳宣和(左)是大埔製茶廠第三代接班人，曾代表三峽獲得雙北市製茶技術競賽頭等獎，除產製三峽碧螺春、蜜香紅茶外，也開發球形烏龍、古樹茶、白茶等產品。（圖／新北市農業局提供）
▲74年次的陳宣和(左)是大埔製茶廠第三代接班人，曾代表三峽獲得雙北市製茶技術競賽頭等獎，除產製三峽碧螺春、蜜香紅茶外，也開發球形烏龍、古樹茶、白茶等產品。（圖／新北市農業局提供）

三峽碧螺春正值產季！新北市農業局推廣「新北好茶」，也鼓勵青農踴躍參加各項競賽，74年次的陳宣和是大埔製茶廠第三代接班人，曾代表三峽獲得雙北市製茶技術競賽頭等獎，接棒家中事業後，除產製碧螺春、蜜香紅茶等在地特色茶品外， 也自榨苦茶油，歡迎民眾到產區選購安全嚴格把關的新北好茶。

三峽白雞路上的「大埔製茶廠」飄香近80年，目前經營至第三代。陳宣和在父親陳銘利的鼓勵下，畢業後曾至物流公司上班，多方面嘗試、磨練，直到民國95年當完兵才正式返鄉接掌製茶廠。

他笑說自己是親友口中「在揉捻機下長大的小孩」，從有記憶以來都跟茶作伴，小學時為回家幫媽媽忙、又想和同學玩，自己想出一個妙招，放學後便「拐」同學們到自家茶廠幫忙。

陳宣和從小對茶有特殊情感，也對茶知識著迷，向各處茶師請益，除三峽碧螺春、蜜香紅茶外，也開發球形烏龍、古樹茶、白茶等產品。大埔製茶廠栽培面積約3公頃，年產3, 000到4,000斤，另有契作約2公頃苦茶樹，自榨茶油銷售，原本是為產茶淡季多點收入，決定自製並幫別人代工榨油，沒想到口碑愈做愈好，現也成了廠內熱門商品。

農業局表示，為保障消費者安全，新北市實施「茶清方案」，在生產、製茶、比賽會層層把關，目前正值碧螺春產季，歡迎民眾到產區走走，認明選購「新北好茶」，不僅安全品質兼具，也鼓勵辛苦的茶農。

關鍵字大埔製茶廠碧螺春揉捻機
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