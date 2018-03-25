三峽碧螺春上市　新北好茶品質有保障

三峽碧螺春正值產季！新北市農業局推廣「新北好茶」，也鼓勵青農踴躍參加各項競賽，74年次的陳宣和是大埔製茶廠第三代接班人，曾代表三峽獲得雙北市製茶技術競賽頭等獎，接棒家中事業後，除產製碧螺春、蜜香紅茶等在地特色茶品外， 也自榨苦茶油，歡迎民眾到產區選購安全嚴格把關的新北好茶。

三峽白雞路上的「大埔製茶廠」飄香近80年，目前經營至第三代。陳宣和在父親陳銘利的鼓勵下，畢業後曾至物流公司上班，多方面嘗試、磨練，直到民國95年當完兵才正式返鄉接掌製茶廠。

他笑說自己是親友口中「在揉捻機下長大的小孩」，從有記憶以來都跟茶作伴，小學時為回家幫媽媽忙、又想和同學玩，自己想出一個妙招，放學後便「拐」同學們到自家茶廠幫忙。