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中央社

南投驗光師深入社區 貼心服務獲好評

中央社2018/03/25 15:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣政府今天在名間鄉辦理整合性健康篩檢，特別邀驗光師用專業儀器為居民檢查眼壓、視力值、中心視力、免散瞳眼底攝影等，另外還有癌症篩檢，貼心下鄉服務獲居民好評。

南投縣政府衛生局今天在名間鄉大坑村衛生室辦理整合性健康篩檢，特別與南投縣驗光師公會合作，由驗光師用專業儀器為長輩檢查眼壓、視力值、中心視力、電腦驗光，針對高血壓及糖尿病民眾，還多做了免散瞳眼底攝影。

南投縣長林明溱到場關心並說，南投幅員廣闊，醫療資源有限，偏遠鄉鎮居民因交通不便，就醫意願較低，為照顧長者健康，縣府衛生局今年深入社區辦理50場整合性健康篩檢，項目有大腸直腸癌糞便潛血檢查、口腔癌篩檢、婦女子宮頸抹片、乳房X光攝影檢查等。

林明溱表示，縣府開辦偏鄉眼科醫療服務後，衛生局再與南投縣驗光師公會合作，社區整合性健康篩檢其中6場請來驗光師提供詳細視力檢查，並將疑有眼科疾病的縣民轉介到衛生所每月眼科門診。

南投縣驗光師公會理事長粘瑛珊說，公會去年底成立，搭配衛生局的社區整合性篩檢可說全縣首創，很高興有機會守護民眾眼睛健康，並邀請亞洲大學視光學系參與，讓學生關注偏鄉醫療資源不足問題。（編輯：施燕飛／黃于）1070325

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