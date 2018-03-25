台南市田寮社區　台灣四百年文學步道揭牌

台南市鹽水區田寮社區今（25）日舉辦台灣四百年文學步道揭牌暨2018年詩歌吟唱會，邀請到史明、路寒袖等知名本土文學作家，以及農委會水土保持局台南分局，一同為台灣四百年文學步道落成揭牌，同時在長達380公尺璀璨的木棉花道中，以詩歌吟唱會為儀式添增詩意。

文藝氣息濃厚的台灣四百年文學步道，由農委會水土保持局台南分局透過「農村再生」執行計畫補助，與田寮社區共同打造而成，在今年三月更獲得「2018年台南市公共建築景觀類建築園冶獎」之殊榮。

而「台灣詩歌吟唱會」由鹽水區田寮社區發展協會、台南市月津文史發展協會舉辦，今年已邁入第18年，每年均吸引遊客到此吟遊台灣詩，多年來在公私協力共同努力耕耘下，產業及藝文行銷活動頻頻吸引媒體聚焦報導，其知名度與能見度大幅提升。