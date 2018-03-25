台南市田寮社區　台灣四百年文學步道揭牌

台南市鹽水區田寮社區今（25）日舉辦台灣四百年文學步道揭牌暨2018年詩歌吟唱會，邀請到史明、路寒袖等知名本土文學作家，以及農委會水土保持局台南分局，一同為台灣四百年文學步道落成揭牌，同時在長達380公尺璀璨的木棉花道中，以詩歌吟唱會為儀式添增詩意。
文藝氣息濃厚的台灣四百年文學步道，由農委會水土保持局台南分局透過「農村再生」執行計畫補助，與田寮社區共同打造而成，在今年三月更獲得「2018年台南市公共建築景觀類建築園冶獎」之殊榮。
而「台灣詩歌吟唱會」由鹽水區田寮社區發展協會、台南市月津文史發展協會舉辦，今年已邁入第18年，每年均吸引遊客到此吟遊台灣詩，多年來在公私協力共同努力耕耘下，產業及藝文行銷活動頻頻吸引媒體聚焦報導，其知名度與能見度大幅提升。
月津文史發展協會表示，透過水保局農村再生計畫補助，協助社區完成了最重要的一里路，在硬體建設推動的同時，也積極推廣在地特色農產品與文化觀光產業，逐步體現軟硬兼施、社區永續發展之核心目標。
水保局台南分局表示，田寮社區堪稱是全台藝文氣息最濃厚的農村社區，也期待農村再生計畫的輔導之下，能協助田寮社區打造出有別於一般的「台灣詩路文化園區」，並作為農村社區學習之標竿。