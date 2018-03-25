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中央社

核二2號機申請併聯 原能會將審查

中央社2018/03/25 15:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北25日電）原能會同意核二廠2號機大修再運轉申請，台電今天依法提出核二廠2號機併聯申請，原能會表示，將在1、2天內完成文件審查與機組查證程序，並確認機組現場狀態符合併聯發電要求。

台電董事長楊偉甫21日曾表示，核二2號機安全檢查已經完成，21日進行起動程序，預計3月底前可達到滿載，4月電力調度更有彈性。

原能會今天發布公告表示，下午13時52分收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核二廠2號機併聯申請。

原能會指出，後續除將審查台電公司檢送的申請文件外，並將綜整該機組從原能會在20日同意臨界迄今的現場各項查證結果，以確認機組現場狀態符合併聯要求。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，迄今停機已經超過1年10個月。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會在20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。

根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。（編輯：黃國倫）1070325

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