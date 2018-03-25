核二2號機申請併聯 原能會將審查

（中央社記者陳政偉台北25日電）原能會同意核二廠2號機大修再運轉申請，台電今天依法提出核二廠2號機併聯申請，原能會表示，將在1、2天內完成文件審查與機組查證程序，並確認機組現場狀態符合併聯發電要求。

台電董事長楊偉甫21日曾表示，核二2號機安全檢查已經完成，21日進行起動程序，預計3月底前可達到滿載，4月電力調度更有彈性。

原能會今天發布公告表示，下午13時52分收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核二廠2號機併聯申請。

原能會指出，後續除將審查台電公司檢送的申請文件外，並將綜整該機組從原能會在20日同意臨界迄今的現場各項查證結果，以確認機組現場狀態符合併聯要求。