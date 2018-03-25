反槍枝暴力 美青年上街高喊別再有下次

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）佛羅里達州校園上個月發生槍擊案，倖存學生發起遊行抗議運動，呼籲加強槍枝控管，數以十萬計美國年輕人和他們的支持者今天走上街頭，反覆高呼「別再有下次」。

路透社報導，數十年來最大規模的年輕人示威運動在全美遍地開花，抗議群眾呼籲國會議員和總統川普正視這項議題。鼓勵選民登記參與投票的運動人士也湧入現場，為最近剛有投票資格的選民註冊登記。

示威群眾齊聚首都華盛頓，參與規模最大的「為我們生命遊行」（March For Our Lives）抗議活動，他們在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）聆聽佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）2月14日槍擊案的倖存學生發表演說。