反槍枝暴力 美青年上街高喊別再有下次

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）佛羅里達州校園上個月發生槍擊案，倖存學生發起遊行抗議運動，呼籲加強槍枝控管，數以十萬計美國年輕人和他們的支持者今天走上街頭，反覆高呼「別再有下次」。
路透社報導，數十年來最大規模的年輕人示威運動在全美遍地開花，抗議群眾呼籲國會議員和總統川普正視這項議題。鼓勵選民登記參與投票的運動人士也湧入現場，為最近剛有投票資格的選民註冊登記。
示威群眾齊聚首都華盛頓，參與規模最大的「為我們生命遊行」（March For Our Lives）抗議活動，他們在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）聆聽佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）2月14日槍擊案的倖存學生發表演說。
倖存學生艾瑪．龔薩雷茲（Emma Gonzalez）一一念出17位罹難者姓名，接著陷入沉默。龔薩雷茲看著群眾，淚水不禁從臉龐滑落，她靜默了6分20秒，這6分20秒正是槍手在校園濫射的時間長度。
「為我們生命遊行」集會目的在突破長期阻礙加強槍枝管制的立法僵局。在美國，這類大規模槍擊案屢見不鮮。
道格拉斯中學17歲學生卡斯基（Cameron Kasky）對政治人物說：「支持我們，否則當心選民將會站出來。」
另一名倖存學生霍格（David Hogg）說，這是嶄新的一天。
他說：「我們要確保讓最好的人參選，他們扮演的角色不是政治人物，而是美國人。」
在亞特蘭大、巴爾的摩、波士頓、芝加哥、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯、紐約、聖地牙哥和聖路易等城市，都可見到年輕群眾湧上街頭示威遊行。
根據協調人員，海內外各地共有800多場遊行活動，遠至英國倫敦、模里西斯、瑞典斯德哥爾摩和澳洲雪梨都有人響應。
在華盛頓的遊行現場，11歲的維吉尼亞州學童瓦德勒（Naomi Wadler）發表演說時，談到非裔女孩經常淪為槍枝暴力的受害者，她們的故事卻「不會躍上頭條」，內容撼動人心。
白宮副新聞秘書華特斯（Lindsay Walters）說，政府為許多行使言論自由的勇敢年輕人喝采。
華特斯說：「讓兒童處於安全環境，是總統的優先要務。」
前總統歐巴馬推文說，讓這些遊行活動順利登場的所有年輕人，深深鼓舞了他和妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）。
歐巴馬說：「堅持下去。你們正帶領著我們前進。沒有什麼能對數以百萬計要求改變的聲音構成阻礙。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070325