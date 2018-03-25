華航布局歐美航網 年底有機會飛米蘭

張志潔表示，羅馬向來是華航在歐洲各航點中的配角，目前觀察新的班表訂位都超過8成5，如果持續表現不錯，米蘭就是下一個歐洲新航點，最快有機會今年底就開航。未來羅馬與米蘭兩航點互相搭配，會更具彈性及競爭力。

張志潔說，華航今年歐洲航線除了增班外，還調整羅馬航班時間帶及評估開航米蘭，今天起，台灣出發到羅馬的班機從2班增為3班，起飛時間從白天改到晚上，羅馬回到台灣時間從傍晚改為上午，有助吸引更多羅馬搭機旅客來台轉機到日本及香港。

根據民航局的紀錄，米蘭航權早在2009年與義大利修訂航約時就已取得，當年也將台灣與義大利的客運航班從各方每週2班增為7班，也就是每週台灣往返羅馬及米蘭的航班最多共7班。

張志潔說，米蘭有商務客，也是旅遊景點，算是華航歐洲網上的一個活棋，未來將在航約規範內，與羅馬航班搭配飛航，產品會更具彈性及競爭力。

華航歐洲航線今年增班的還包括，維也納3月初起已從每週4班增為5班，倫敦27日起也將從每週4班增為5班。

華航14架A350-900機隊最後4架飛機，今年會全部交機完畢，新機全部都會用在歐洲航線。

華航美國航線全部使用777-300ER飛機，今天正式飛航桃園-加州安大略航線定期航班，每天1班，對居住在大洛杉磯地區東部民眾方便，可節省不少交通時間，對台灣到美國的旅客，通關時間會比在洛杉磯機場少很多。（編輯：李錫璋）1070325