綠黨搶議員席次 桃園鎖定3席

這次的名單中，除了29歲的王浩宇尋求桃園市第七選區（中壢區）連任外，也提名32歲羅岳峰角逐桃園市第一選區（桃園區）、27歲歐陽霆角逐桃園市第八選區（平鎮區）。

2018縣市長大選年底登場，綠黨以「好政治從地方開始」為口號，下午在台北市台大校友會館舉辦首波提名記者會，公布並介紹新北、桃園及新竹市議員參選人。

新竹部分，則由28歲的竹塹市政監督團長劉崇顯角逐第一選區（東區東門里等36里）、34歲的綠黨發言人易俊宏角逐第四選區（北區北門里等30里）；新北部分，則由32歲的綠黨發言人賈伯楷角逐新北市第二選區（新莊、林口、泰山及五股）。

王浩宇表示，綠黨雖然已進入桃園市議會，但因席次不足無法成為黨團，無法以黨團身分進行提案，錯失許多推動進步議題、監督市政的機會，這次確定在桃園提名3席，目標是組成黨團，擴大政治版圖。

易俊宏說，綠黨這次會在新竹區進行區域整合，與樹黨、社民黨等第三勢力政黨保持合作，以聯合造勢為目標；賈伯楷也認為，永續產業、居住與交通政策，則是他在新北市推動的重點議題。（編輯：蘇志宗）1070325