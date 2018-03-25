NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈台灣四百年文學步道揭牌湖畔野餐日　逾萬民眾享受生活美學理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

綠黨搶議員席次 桃園鎖定3席

中央社2018/03/25 15:20
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者游凱翔台北25日電）綠黨今天舉行首波縣市議員提名記者會，除了桃園市議員王浩宇尋求連任，提名羅岳峰、歐陽霆、劉崇顯、易俊宏及賈伯楷則投入桃園、新竹市及新北市選戰，搶進地方席次。

2018縣市長大選年底登場，綠黨以「好政治從地方開始」為口號，下午在台北市台大校友會館舉辦首波提名記者會，公布並介紹新北、桃園及新竹市議員參選人。

這次的名單中，除了29歲的王浩宇尋求桃園市第七選區（中壢區）連任外，也提名32歲羅岳峰角逐桃園市第一選區（桃園區）、27歲歐陽霆角逐桃園市第八選區（平鎮區）。

新竹部分，則由28歲的竹塹市政監督團長劉崇顯角逐第一選區（東區東門里等36里）、34歲的綠黨發言人易俊宏角逐第四選區（北區北門里等30里）；新北部分，則由32歲的綠黨發言人賈伯楷角逐新北市第二選區（新莊、林口、泰山及五股）。

王浩宇表示，綠黨雖然已進入桃園市議會，但因席次不足無法成為黨團，無法以黨團身分進行提案，錯失許多推動進步議題、監督市政的機會，這次確定在桃園提名3席，目標是組成黨團，擴大政治版圖。

易俊宏說，綠黨這次會在新竹區進行區域整合，與樹黨、社民黨等第三勢力政黨保持合作，以聯合造勢為目標；賈伯楷也認為，永續產業、居住與交通政策，則是他在新北市推動的重點議題。（編輯：蘇志宗）1070325

華航布局歐美航網 年底有機...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan