蔡英文參加扶輪社年會　不忘拉抬林佳龍選情

總統蔡英文今日南下台中，參加國際扶輪社3461地區首屆創區年會，致詞中除了讚揚扶輪社扶貧濟弱及穿越國界的人道關懷，也不忘宣傳台中市長林佳龍政績，藉機拉抬選情。

國際扶輪社3461地區首屆創區年會，上午在台中市洲際棒球場旁的迷你蛋登場，蔡英文也應邀出席。



蔡英文進入會場時，受到社員熱烈歡迎，蔡英文在致詞中指出，民間的善心可以無遠弗屆，扶輪社的人道關懷，也是穿越國界的力量，扶輪社替台灣及東南亞國家建立更緊密的友誼，目前新南向政策只能夠有一些成果，民間社團尤其是扶輪社，是一股很大的助力，扶輪社除了讓世界看到台灣人的愛心，也不忘回饋台灣社會，去年3461地區發起偏鄉部落服務，也橫跨整個台中，協助市政府進入校園宣導反毒。



蔡英文表示，扶輪社很多朋友都是台中在地非常傑出的企業經營者，忙碌之餘對這塊土地也充滿愛與熱情，讓人感到非常敬佩，在地的林佳龍市長也是扶輪社友，他很多次強調，要用扶輪的精神來打造美好的城市，相信他沒有讓扶輪社漏氣，看到台中市各方面都在進步。



蔡英文順勢宣傳林佳龍這三年來的政績，她說，在產業面向，多項外商重大投資案，都能對台中市創造更高新的就業機會；環境面向，林佳龍市長推動綠川改造，希望扶輪社能給同為社友的林佳龍更多的支持和鼓勵，讓他用扶輪社改變世界的理念來改變台中，



另外，台中市警方為了總統維安，動用近300名警力，淨空周邊道路，同時在對面停車場制高點，部屬監控蒐證警力，並在距離會場500公尺處劃設陳抗區，將反年改團體阻隔在維安範圍外。