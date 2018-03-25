料理苦手看過來！剁手之前先拜廚神也許還有解

可是做料理看起來簡單，自己動手做之後就會發現：天啊！就連切法也有這麼大學問！初學料理時真的會很挫敗，覺得自己就是廚房黑洞，但是天無絕人之路，不要這麼快就判自己死刑，先去聽聽真正的「廚神」怎麼說。

近年來因為食安風波、罹患大腸癌比率攀升等因素，越來越多人選擇在家自己下廚，自己下廚可以把關食材鮮度，也可以斟酌調味料多寡，因此自己下廚絕對是守護健康的第一關！

相信大家多少都有聽過易牙祖師的名號，易牙是春秋時期齊桓公的寵臣之一，沒別的原因，就是因為「要抓住一個人的心，就要先抓住他的胃」，在《戰國策》中有記載，齊桓公半夜肚子餓，易牙不是簡單煮個清湯小麵給齊桓公果腹，而是煎、熬、燔、炙樣樣來，精心做大菜給齊桓公充飢，也難怪齊桓公會如此疼愛易牙。

清朝時，瀋陽西關那有一座易牙廟，內有一幅易牙畫像，這座易牙廟特別的是，它是座「御賜官廟」，不讓一般老百姓進出參拜，城中餐館大廚也只能在外參拜；每年易牙生日時，宮中御廚們便會帶隊到這易牙廟祭拜。

但關於易牙和齊桓公也有個恐怖的都市傳說……據說，有次齊桓公開開心心吃著易牙精心烹煮的乳豬，邊吃就邊說了句：「乳豬這麼好吃，那不知道人類的小嬰兒吃起來是不是也這麼好吃？」聽入耳裡的易牙，隔天就端上了一鍋「鮮嫩燉嬰兒」，齊桓公一看大吃一驚，問易牙這是怎麼一回事？易牙回答：「主公想吃嬰兒，我就把我兒子給煮了」齊桓公一聽覺得很感動（咦？），易牙竟然為了他一句玩笑話就把自己的兒子給殺了，因此又更寵愛易牙了。

當然哥只是傳說（煮嬰兒的易牙只是傳說），這故事的真實性應該不高，但易牙的好手藝是千真萬確，易牙祖師在廚師界是如假包換的祖師爺，若想要習得一手好手藝，讓身邊的她／他都離不開你，記得先去跟易牙祖師請教一下撇步喔！

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