紡拓會率10潛力品牌 赴日展秋冬作品

（中央社記者韋樞台北25日電）紡拓會率10個台灣服飾設計潛力品牌，赴日本東京聯合展示最新2018品牌秋冬作品。由於作品風格創新，不但受到日本媒體和廠商的注意，日方甚至還要率台灣品牌赴新宿進行快閃展示。

紡拓會表示，「:EMPHASIZE 」的設計師鄭雅文設計作品以日本風格加上復古元素為主軸，她更曾與多位歌手藝人造型合作，頗受演藝圈歡迎。同樣深獲藝人青睞的設計師品牌「CHENG PAI CHENG」，設計師鄭百成以擅長的印花設計，為服裝增添浪漫的想像。

「M.D.LIN」為剛成立的新銳品牌，設計師林敬峰秉持對服裝的熱情，此次在東京發表品牌明年首季秋冬作品。另外，今年2月甫於紐約時裝週發表新作的男裝品牌「shen yao」，設計師黃聖堯不受性別限制的服裝輪廓設計，突破傳統男裝框架，為男裝增添新的設計。

「TSUNG YU CHAN」為設計師詹宗佑自巴黎回台後設立的同名品牌，希望能帶回於法國時裝的學習與工作經驗，與台灣的紡織技術與工藝結合。「WEAVISM」利用自家和明紡織生產的膠原蛋白布料為主料，為將旅行的元素重新定調，追尋美學與功能性的平衡，顛覆時尚與旅行的界線。

紡拓會指出，紡拓會和日本服飾品牌展示平台PR01合作多年，這次以「POP-UP SHOWROOM」(快閃展示)與PR01合作展示台灣10個原創設計品牌，期間受到日本媒體的注意，紛紛前來採訪；更有趣的是，日本的時尚部落客還邀請設計師的助理穿著設計師的作品前往街頭外拍。

紡拓會透露，由於台灣設計師們的作品各有特色，香港與捷克的參與廠商也對台灣的品牌相當有興趣，頻頻與設計師接觸；且日方有意再率這些品牌前進新宿區再進行快閃展示，增加曝光度。（編輯：林沂鋒）1070325