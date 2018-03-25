柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

（中央社記者陳俊華台北25日電）有關軍人年改方案，民進黨團總召柯建銘今天表示，有些部分可能微調，明天會定案，希望修法能夠順利，這樣應該可以來得及在7月1日跟公教年改一起實施。

副總統陳建仁預計明天中午邀集民進黨立法院黨團外交及國防、司法及法制委員會立委，及黨團年金小組立委討論軍人年金改革議題。

年改會原本規劃軍人退休起支俸率，為服役滿20年後，從50%起跳，每服役一年加2.5%的「50%加2.5%」版。但多數民進黨立委支持「55%加2%」版，軍將官自31年到35年，每年增加1%，以符合照顧中低階尉級、士官生活的原則。