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中央社

多人表態選北市 國民黨：談選情影響還太早

中央社2018/03/25 15:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北25日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，國民黨正展開台北市長黨內初選，現階段談前台北市副市長邱文祥、台大政治系教授李錫錕參選對選情的影響，言之過早。

年底台北市長選戰，泛藍多人表態參選。國民黨方面，包括前國民黨籍立法委員孫大千及丁守中、台北市議員鍾小平和前大陸委員會副主任委員張顯耀都登記黨內初選。無黨籍的前台北市副市長邱文祥，以及國民黨終身黨員的台大政治系教授李錫錕也表態以無黨籍身分競逐。

泛藍多人參選是否影響國民黨台北市長選情，李哲華下午告訴中央社記者，每個陣營的候選人，背後支持力量不一，若主打意識形態，要看代表的意識形態強烈與否；若走中間路線，在多人路線相同的情況下，要視候選人個人的人格特質而定。

李哲華說，國民黨正展開台北市長黨內初選，台北市黨部29日將邀4位登記初選者協調民調時間，現在談對國民黨選情的影響，言之過早，況且中選會公告8月27日起受理縣市長選舉登記，現在表態者屆時是否登記，或是否還有其他人參選，目前不得而知。

若李錫錕堅持參選是否祭出黨紀，李哲華說，黨有黨的規矩，考核紀律委員會會觀察李錫錕言行是否傷害黨形象，若違紀事實明確會做處分。

不過，李哲華也說，國民黨台北市長提名人選尚未出爐，李錫錕表態參選屬言論自由範疇；若國民黨人選產生，李錫錕不參加初選，還堅持參選且登記，會祭出黨紀。

是否與邱文祥、李錫錕談整合？李哲華說，目前言之過早，等國民黨人選產生後，才會有整合與否問題，且要看戰術與策略運用。（編輯：李淑華）1070325

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