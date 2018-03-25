金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名

（中央社記者謝佳珍台北25日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組30日將邀黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍與李應文、台商汪成華等4人協調金門縣長選舉提名方式。

是否不禮讓無黨籍的金門縣長陳福海，確定提出人選，李哲華說，「方向是如此」；金門縣長陳福海政績不佳，基層都希望國民黨推出自己的候選人。

年底縣市長選舉，國民黨已提名13縣市，尚未提名的9縣市，除台北市、新北市與桃園市正展開黨內初選，其餘6縣市還在協調整合。

台南市方面，國民黨打算從前台南大學校長黃秀霜、前國民黨籍立委高思博與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬協調出一人參選；高雄市除已表態的黨籍立委陳宜民外，還在等國民黨高雄市黨部主委韓國瑜表態是否參選。