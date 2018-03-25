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「洋」光四射「蔥」勁十足　屏東好物正當時

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/25 16:13
▲屏東縣長潘孟安當起超級銷售員，介紹優質的屏東洋蔥。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣長潘孟安當起超級銷售員，介紹優質的屏東洋蔥。（圖／屏東縣政府提供）

恆春半島的洋蔥3月起陸續進入產期，屏縣府為推廣洋蔥品牌，今(25)日在屏東公園舉辦活動，吸引大批民眾參加。屏東縣長潘孟安當起超級銷售員，介紹優質的屏東洋蔥，五大飯店主廚更大展手藝做出洋蔥特色料理，品嘗過的民眾紛紛讚不絕口，誇獎屏東洋蔥一級棒。

潘孟安表示，縣府為推廣屏東洋蔥品牌，特地輔導枋山、車城地區及恆春鎮農會註冊產地團體商標。除了產地團體商標外，還有「屏東好物」標章，消費者在市面上只要認清雙標章，就能保證買到來自恆春半島的優質洋蔥。


▲五大飯店主廚更大展手藝做出洋蔥特色料理。（圖／屏東縣政府提供）

「產品應該走出自己的特色」，潘孟安指出，產地團體商標讓消費者清楚知道購買洋蔥的產地，避免進口洋蔥魚目混珠，此外，免除中間盤商為了利潤剝削價格，讓農民得到合理的利潤，民眾也能買到合理價錢。

▲屏東洋蔥品牌除了產地團體商標外，還有「屏東好物」標章。（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安強調「洋蔥孕育了恆春半島的經濟!」佔地477公頃的洋蔥是屏東主要作物，產期集中在3至4月，恆春半島的陽光充足，洋蔥受到落山風強力吹拂，使得養分集中在球莖，採收時個個飽滿多汁，風味甘美，使得屏東洋蔥的蔥味及蔥勁十足，現在品嘗，正是時候。

縣府農業處表示，為推廣洋蔥不同用途，屏東縣政府特地開發洋蔥面膜，去除洋蔥的刺激味道，萃取洋蔥精華加入面膜。活動當天民眾不僅購買到當季洋蔥，更試吃5大飯店主廚的洋蔥趣味料理、品嚐洋蔥冰淇淋。

關鍵字恆春半島屏東洋蔥屏東好物洋蔥面膜
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