「洋」光四射「蔥」勁十足　屏東好物正當時

恆春半島的洋蔥3月起陸續進入產期，屏縣府為推廣洋蔥品牌，今(25)日在屏東公園舉辦活動，吸引大批民眾參加。屏東縣長潘孟安當起超級銷售員，介紹優質的屏東洋蔥，五大飯店主廚更大展手藝做出洋蔥特色料理，品嘗過的民眾紛紛讚不絕口，誇獎屏東洋蔥一級棒。

潘孟安表示，縣府為推廣屏東洋蔥品牌，特地輔導枋山、車城地區及恆春鎮農會註冊產地團體商標。除了產地團體商標外，還有「屏東好物」標章，消費者在市面上只要認清雙標章，就能保證買到來自恆春半島的優質洋蔥。



▲五大飯店主廚更大展手藝做出洋蔥特色料理。（圖／屏東縣政府提供）