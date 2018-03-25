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中央社

河南考古找到曹操遺骸 不封不樹引發辯論

中央社2018/03/25 15:56
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）中國大陸河南省文物考古研究院近日公布曹操高陵（俗稱曹操墓）2016－2017年度考古發現，基本確認找到曹操遺骸。曹操主墓旁邊發現一個小墓穴，專家認為，可能是曹操長子曹昂的衣冠塚。

紅星新聞22日報導，河南省文物考古研究院近日公布包括高陵內外夯土基槽、神道、東部建築、南部建築在內的五大陵園的主要結構。

據考古隊公布，在曹操墓墓室內發現3具遺骸，專家鑑定認為，其中的男性可確定為曹操；兩名女性身分未知，一名50歲左右，一名20歲左右。而據三國志．魏書．后妃傳記載，曹操夫人卞氏是合葬進曹操墓，但卞氏70歲左右過世。

這次考古發現還得出不少顛覆性的新結論，並引起辯論。

據三國志．魏書．武帝紀記載，已至暮年的曹操下令：古之葬者，必居瘠薄之地。其規西門豹祠西原上為壽陵，因高為基，不封不樹。

考古發掘卻發現，上千平方公尺的地上建築遺跡，主持此次發掘的河南省文物考古研究院研究員周立剛表示，這說明曹操之子曹丕，並未遵循曹操薄葬的遺囑。

周立剛認為，這可能「與曹丕的忠孝有關」，為了不讓父親的墓葬過於寒酸。

但曹操高陵發掘領隊、研究員潘偉斌提出不一樣的看法。潘偉斌認為，「不封不樹」的真正含義是在地面上不封土，也就是沒有墳丘，不樹立石碑，與地面建築無關。

潘偉斌表示，曹操高陵地面有建築是文獻中明確記載的，在發掘曹操墓時，就已在M2墓的東面和南面發現大量柱洞，這證明地面建築的存在。而地面建築是禮制的需要，與薄葬沒有關係。

潘偉斌根據曹丕的終制（生前對喪葬禮制的囑咐）推測，曹丕主動毀掉曹操高陵地面建築，主要是防止後代對曹操墓的盜掘。（編輯：馮昭/林克倫）1070325

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