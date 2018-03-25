許忠信盼台南獨派執政 助民進黨對抗中國

（中央社記者楊思瑞台南25日電）有意參選台南市長的成大教授許忠信昨天出席扁聯會授證大會時表示，民進黨執政溫和理性像扮白臉，台灣仍受中國打壓。扮黑臉的獨派若拿下6都之一，能協助民進黨突破中國封鎖。

許忠信今天在臉書上PO出昨天演說內容指出，前總統陳水扁還被關在土城看守所時，聽到他上電台節目分析政情時事，並寫了文章讚揚他的論點。這篇文章讓許多陳水扁支持者在2011年立委選舉時，把政黨票投給了台聯，光是在大台南地區就有14萬票，也因此讓他進入立法院。

他說，當時與同樣擔任立委的陳其邁、陳唐山等人一起努力，讓前總統馬英九在國際與阿扁支持者們的壓力下，把陳水扁放出來。現在民進黨執政快兩年，陳水扁的處境沒有比較好，甚至更嚴重，參加外面活動要在7天前提出申請。他還曾聽到長輩說，是新潮流不願意特赦陳水扁。