貿易戰升溫 庫克：最強大的經濟體是開放的

（中央社記者陳家倫上海25日電）中美貿易戰升溫，供應鏈與市場高度仰賴中國的蘋果公司恐遭衝擊。正在北京參加論壇的蘋果公司執行長庫克今天表示，最強大的公司和經濟體都是開放的，多樣性使它們更加繁榮。
美國23日起分別對進口鋼鐵、鋁產品課高達25%與10%的懲罰性關稅，中國未獲豁免。此外，美國還可能對從中國進口的600億美元商品課徵25%高關稅，「中國製造2025」計劃中的高端行業可能受影響。
中國發展高層論壇2018年會正在北京舉行，澎湃新聞今天報導，擔任論壇外方主席的蘋果公司（AppleInc）執行長庫克（Tim Cook）在發言中提到，最強大的公司和經濟體都是開放的，人們和思想的多樣性使得它們更加繁榮。
庫克表示，蘋果公司在中國有很長的歷史，如果沒有在這裡的合作夥伴，是不可能有今天的成長和成功的。中國規模生產的卓越能力，多年來吸引蘋果把自己的業務帶到中國。
他指出，中國現在以高品質的製造著稱，而且從來沒有像今天這樣引領創新。隨著中國大力發展先進製造業和「中國製造2025」戰略，全世界正目睹中國的創業和研發實力。
中國是蘋果除美國之外的最大市場，也是蘋果產品的最大生產基地，大量的蘋果產品從零組件生產到成品組裝，都在中國完成。在美國有意對中國發動貿易戰以來，外界認為中國的反制措施，可能對蘋果產生影響。（編輯：翟思嘉）1070325