貿易戰升溫 庫克：最強大的經濟體是開放的

（中央社記者陳家倫上海25日電）中美貿易戰升溫，供應鏈與市場高度仰賴中國的蘋果公司恐遭衝擊。正在北京參加論壇的蘋果公司執行長庫克今天表示，最強大的公司和經濟體都是開放的，多樣性使它們更加繁榮。

美國23日起分別對進口鋼鐵、鋁產品課高達25%與10%的懲罰性關稅，中國未獲豁免。此外，美國還可能對從中國進口的600億美元商品課徵25%高關稅，「中國製造2025」計劃中的高端行業可能受影響。

中國發展高層論壇2018年會正在北京舉行，澎湃新聞今天報導，擔任論壇外方主席的蘋果公司（AppleInc）執行長庫克（Tim Cook）在發言中提到，最強大的公司和經濟體都是開放的，人們和思想的多樣性使得它們更加繁榮。