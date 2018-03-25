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中央社

核二2號機併聯發電 原能會兩天完成審查

中央社2018/03/25 16:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北25日電）台電今天向原能會申請核二廠2號機併聯要求，原能會表示，將審查文件並綜整機組20日迄今的查證結果，預計需1到2個工作天。台電也回應，收到通知後，4天內會應可滿載發電。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，停機迄今已經超過1年10個月。

台電公司在今年2月5日歲修完成後，申請核二廠2號機再轉，行政院原子能委員會經一個月審查，3月5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求，於20日發文台電，同意核二2號機再轉。

為慎重起見，台電日前進行最後一次安全檢查。原能會今天表示，下午收到台電依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核二廠2號機併聯申請。

原能會官員受訪指出，除了審查台電公司檢送的申請文件外，還會綜和整理核二廠2號機組從20日同意到現在的現場各項查證結果，確認機組現場狀態符合併聯要求。

官員表示，會確保完成所有檢查的程序，審查檢送的申請文件與確認機組現場查證結果，預計需要1到2個工作天。

台電發言人徐造華受訪時表示，將會在收到原能會的發函通知後，開始進行併聯發電，併聯後將階段性讓發電量提高，預計4天內會達到滿載。滿載後預計提供98.5萬瓩加入供電，有望增加3%備轉容量率。

核二2號機裝置容量98.5萬瓩，如果以夏天尖峰用電3600萬瓩估計，約影響備轉容量率約2.7%。依台電官網未來二個月電力供需預測，在不計入核二2號機發電量情況下，3月下旬備轉容量率6.18%為供電吃緊黃燈，4月上旬、中旬與下旬備轉容量率為5.54%、5.20%及5.53%，為供電警戒橘燈。（編輯：林沂鋒）1070325

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